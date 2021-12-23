七八年級生感動哭？10款懷舊網頁小遊戲：無聊到玩一下午

在線上遊戲還不風行、更沒有3A大作的年代，一個簡單到不行的Flash小遊戲，單靠方向鍵或空白鍵就能玩一整個下午；在1997年架站成立的「史萊姆第一個家」，是許多人國、高中上電腦課第一個打開的網頁，更存在家家戶戶主機C槽中「我的最愛」，但隨著Flash走入盡頭，如今許多小遊戲只剩截圖能回味，《NOWnews今日新聞》盤點10款讓人潸然淚下的超懷舊小遊戲，如果全部玩過的人，如今可能都不年輕了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ■10款經典復古小遊戲： 日式燒肉亭，年份1999年。 ▲日式燒肉亭。（圖／取自日式燒肉亭） 小朋友下樓梯，年份：1996。 ▲小朋友下樓梯。（圖／翻攝遊戲） 韓國女生化妝遊戲，年份不明。 ▲韓國女生化妝遊戲。（圖／翻攝遊戲） 皮卡丘打排球，年份1997。 ▲皮卡丘打排球。（圖／翻攝遊戲） 立體彈珠臺 ▲立體彈珠臺（圖／翻攝遊戲） 貓狗大戰，年份2000年。 ▲貓狗大戰。（圖／翻攝遊戲） 破壞螢幕 ▲破壞螢幕。（圖／翻攝遊戲） 幸運女神打兔子，年份1997年。 ▲幸運女神打兔子。（圖／翻攝遊戲） 日本釣魚遊戲，年份1997年。 ▲日本釣魚遊戲，年份1997年。 打雪仗，年份1998。 ▲打雪仗。（圖／翻攝遊戲） 網咖「戰略高手」忠孝店熄燈！屹立黃金地段21年難敵現實網咖老闆憶當年！包台爆滿靠這款遊戲 15款青春回憶殺LINE冬至大放送！7款貼圖免費拿 網激推：拜年圖超好用