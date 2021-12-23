COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

七八年級生感動哭？10款懷舊網頁小遊戲：無聊到玩一下午

▲10款超懷舊網頁小遊戲，玩法陽春到不行，但在20幾年前，幾乎玩一整個下午也不會膩。（圖／台北王爸爸提供）
▲10款超懷舊網頁小遊戲，玩法陽春到不行，但在20幾年前，幾乎玩一整個下午也不會膩。（圖／台北王爸爸提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-23 07:10:00｜2021-12-23 07:21:09

在線上遊戲還不風行、更沒有3A大作的年代，一個簡單到不行的Flash小遊戲，單靠方向鍵或空白鍵就能玩一整個下午；在1997年架站成立的「史萊姆第一個家」，是許多人國、高中上電腦課第一個打開的網頁，更存在家家戶戶主機C槽中「我的最愛」，但隨著Flash走入盡頭，如今許多小遊戲只剩截圖能回味，《NOWnews今日新聞》盤點10款讓人潸然淚下的超懷舊小遊戲，如果全部玩過的人，如今可能都不年輕了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
■10款經典復古小遊戲：

  1. 日式燒肉亭，年份1999年。
    ▲日式燒肉亭。（圖／取自日式燒肉亭）
    ▲日式燒肉亭。（圖／取自日式燒肉亭）
  2. 小朋友下樓梯，年份：1996。
    ▲小朋友下樓梯。（圖／翻攝遊戲）
    ▲小朋友下樓梯。（圖／翻攝遊戲）
  3. 韓國女生化妝遊戲，年份不明。
    ▲韓國女生化妝遊戲。（圖／翻攝遊戲）
    ▲韓國女生化妝遊戲。（圖／翻攝遊戲）
  4. 皮卡丘打排球，年份1997。
    ▲皮卡丘打排球。（圖／翻攝遊戲）
    ▲皮卡丘打排球。（圖／翻攝遊戲）
  5. 立體彈珠臺
    ▲立體彈珠臺（圖／翻攝遊戲）
    ▲立體彈珠臺（圖／翻攝遊戲）
  6. 貓狗大戰，年份2000年。
    ▲貓狗大戰。（圖／翻攝遊戲）
    ▲貓狗大戰。（圖／翻攝遊戲）
  7. 破壞螢幕
    ▲破壞螢幕。（圖／翻攝遊戲）
    ▲破壞螢幕。（圖／翻攝遊戲）
  8. 幸運女神打兔子，年份1997年。
    ▲幸運女神打兔子。（圖／翻攝遊戲）
    ▲幸運女神打兔子。（圖／翻攝遊戲）
  9. 日本釣魚遊戲，年份1997年。
    ▲日本釣魚遊戲，年份1997年。
    ▲日本釣魚遊戲，年份1997年。
  10. 打雪仗，年份1998。
    ▲打雪仗。（圖／翻攝遊戲）
    ▲打雪仗。（圖／翻攝遊戲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀