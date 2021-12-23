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蔡英文促大新竹合併　楊文科留言嗆「真的有這麼急嗎？」

▲總統蔡英文臉書發文促大新竹合併升格，新竹縣長楊文科去文章底下留言質疑「真的有這麼急嗎？」（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
▲總統蔡英文臉書發文促大新竹合併升格，新竹縣長楊文科去文章底下留言質疑「真的有這麼急嗎？」（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 06:53:56

針對大新竹合併議題，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨（22）日在臉書發文表示，六都就占人口的7成，其他非直轄市的16個縣市，只占人口的3成，認為要讓台灣的每一個區域治理都有面對全球競爭的能力，「縣市的整併。是必須要處理的課題。」對此，新竹縣長楊文科晚上也親自去底下留言，「真的有這麼急嗎？」更質疑「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」

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蔡英文在臉書發文談大新竹合併升格，提出3點看法：

1.六都人口占全國人口的七成。而非直轄市的16個縣市，只占其餘人口三成。這不但對於地方治理效率是一個挑戰，更形成資源與地位不對等的現象。

2.基於國際經貿戰略的長遠布局，新竹縣市作為台灣的科技重鎮，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模，強化台灣關鍵產業的發展量能，這是一個迫切的議題。

3.提升地方政府治理規模，要各項條件成熟、符合人民共識。但地方治理規模的調整，無法一步到位，會持續落實「縣市平權」，對地方財政進行公平的資源分配。

▲蔡英文力促大新竹合併升格。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文力促大新竹合併升格。（圖／翻攝蔡英文臉書）
蔡英文呼籲大家支持修法，不過新竹縣長楊文科卻在底下留言質疑，「新竹縣市合併升格為第七都直轄市，真的有這麼急嗎？」

楊文科指出，「台灣所有縣市合併升格，都是凝聚民意共識後，採取由下而上的方式進行，即便新北市及桃園市獨立升格，也是採取由下而上，經議會通過後，並適用數年準直轄市的過渡，才升格為直轄市。新竹縣市合併升格，為何不能凝聚共識後進行？為何不能比照由下而上的民主升格方式進行？為何一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段進行？」

楊文科最後更質問，「為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式呢？難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」（編輯：倪浩軒）

▲新竹縣長楊文科在蔡英文臉書留言質疑。（圖／蔡英文臉書）
▲新竹縣長楊文科在蔡英文臉書留言質疑。（圖／蔡英文臉書）

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