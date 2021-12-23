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西安午夜急封城！重症醫：別聽他們說了什麼　曝防疫關鍵

▲中國新冠本土疫情持續，據微博上流傳的照片顯示，大批穿著防護衣的防疫人員，22日深夜在西安街頭集結，氣氛緊張。（圖／翻攝自微博）
▲中國新冠本土疫情持續，據微博上流傳的照片顯示，大批穿著防護衣的防疫人員，22日深夜在西安街頭集結，氣氛緊張。（圖／翻攝自微博）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 07:20:08

中國陝西省西安市自12月9日起已累積確診143例，西安政府於22日宣布，自23日午夜起封城，若非必要一律禁止出門，每戶每2天僅可派1人外出採買生活物資。對此，ICU醫師陳志金認為，「別聽他們說了什麼，要看他們做了什麼」，直言當初2年前疫情爆發，台灣就是「這樣守住的」。

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中國21日新增的57例本土病例裡，陝西就佔了53例，其中西安市就有52例。西安疫情持續升溫，從22日16時起，對全市交通實行嚴格管控，外地車輛及人員原則上不得進入西安，並自23日午夜起封城，長途客運班線暫停營運，全市展開第2輪核酸篩查。

西安大動作封城引發關注，陳志金醫師昨晚於臉書發文評論此事，直言「別聽他們說了什麼，要看他們做了什麼」。認為2年前疫情爆發時，台灣就是「這樣守住的」。陳志金進一步指出，「他們說：陝西西安市有52例。他們做：西安封城，1300萬居民必須留在家。每戶每2天只能1人外出採買」。

▲陳志金醫師發文全文。（圖／翻攝自陳志金臉書）
▲陳志金醫師發文全文。（圖／翻攝自陳志金臉書）
網友則紛紛在底下留言回覆說，「那應該是比報出來的還更嚴重，台灣春節前後要守好了」、「會封城絕非數字上說的，騙誰啊」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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