西安午夜急封城！重症醫：別聽他們說了什麼 曝防疫關鍵
中國陝西省西安市自12月9日起已累積確診143例，西安政府於22日宣布，自23日午夜起封城，若非必要一律禁止出門，每戶每2天僅可派1人外出採買生活物資。對此，ICU醫師陳志金認為，「別聽他們說了什麼，要看他們做了什麼」，直言當初2年前疫情爆發，台灣就是「這樣守住的」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 07:20:08
中國21日新增的57例本土病例裡，陝西就佔了53例，其中西安市就有52例。西安疫情持續升溫，從22日16時起，對全市交通實行嚴格管控，外地車輛及人員原則上不得進入西安，並自23日午夜起封城，長途客運班線暫停營運，全市展開第2輪核酸篩查。
西安大動作封城引發關注，陳志金醫師昨晚於臉書發文評論此事，直言「別聽他們說了什麼，要看他們做了什麼」。認為2年前疫情爆發時，台灣就是「這樣守住的」。陳志金進一步指出，「他們說：陝西西安市有52例。他們做：西安封城，1300萬居民必須留在家。每戶每2天只能1人外出採買」。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「那應該是比報出來的還更嚴重，台灣春節前後要守好了」、「會封城絕非數字上說的，騙誰啊」。（編輯：倪浩軒）
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