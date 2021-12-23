NBA／聯盟防疫全面潰堤 今早再傳9人隔離2場比賽推遲
NBA職籃聯盟目前面對新一波的疫情，承受著非常大的考驗，今(23)日一大早又傳來有9人觸發聯盟健康與安全協議，本日公牛對暴龍以及明天拓荒者對籃網的比賽都已經推遲。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-23 08:04:58
今晨NBA又有多名球員遭到隔離，其中甚至不乏大咖球星，包括：獨行俠巨星Luka Doncic、活塞狀元Cade Cunningham、快艇主控Reggie Jackson、76人射手Danny Green、尼克中鋒Nerlens Noel、勇士射手Damion Lee；此外，還有老鷹3名主要輪換Kevin Huerter、Timothe Luwawu-Cabarrot和Lou Wiiliams。
目前聯盟已經有多隊因為人手不足而出現停賽的情形，今天之後老鷹、尼克和76人都是至少陣中有6人因為觸發健康與安全協議不能打，疫情已經相當嚴峻。
甚至連許多相關從業人員也驚傳確診，像是《TNT》的解說團隊又有兩人「中標」，「巴爵士」Charles Barkley和主持人Ernie Johnson在檢測中呈陽性後；情況相同的還有《ESPN》名嘴Stephen A Smith。
但聯盟已經宣布沒有停賽或進入「泡泡聯盟」的可能性，尤其是聖誕大戰絕對不可能推遲，將盡一切努力讓比賽能順利舉行。這麼做的原因當然很大一部分是出於商業考量，根據美媒NetsDaily透露，NBA本賽季聖誕大戰廣告收入預計將達到2500-3000萬美元。