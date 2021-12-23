林莎揪啦啦隊女神衝火場　緊貼「肌肉消防男」出任務

國民女友林莎和中信兄弟啦啦隊PS女孩粿粿近來為了節目《17瘋開箱》，前往新北消防八里分隊，為大家開箱「火場的勇士」進行一場新北消防發爾麵大挑戰，並藉由闖關，帶大家挑戰消防員日常訓練必經的各項關卡，也找來4位新北消防形象月曆明星劉家拳（曾搶救中國化學合成高儲槽受困者）、楊孝仙（現職空服員並任新北消防救護志工）、鄭元凱、黃俊霖協助教學及幫助2支隊伍闖關。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-23 12:00:00
瘋任務重頭戲「火神的對抗終極營救」，2隊各派組員穿上全套裝備跟隨學長們進入「閃燃櫃」，在學長撲滅火勢時，搜尋貼有17瘋開箱標誌物品，其中體驗過閃燃櫃搜索林先生說：「火場的世界真的不一樣，真的完全看不清楚，而且我現在消防衣裡面都是濕的，連腋下都是濕的，我現在是濕腋男。」 林莎和粿粿為了爭取加分，也進行了一輪閃燃櫃任務挑戰，粿粿出來後說：「真的很不容易，太重了舉步維艱，太辛苦了，我們進去只是在不會碰到火的地方找東西，他們在火場可能要在很艱辛的位置找人，真正的打火英雄真的很強。」林莎也說：「這關真的超震撼，光是裝備就重到每一步都超級難走，感覺自己都自身難保沒辦法再做其他事情了，只能說真是太辛苦了，要給消防員掌聲。」林莎真心覺得消防員是一個很偉大的職業，他們平時都在接受刻苦的訓練，只要一遇到火警時，立刻不畏烈火衝向最前線，第一時間將危機排除，真的很令人敬佩。
消防學長姐們節目中也親自抽選幸運觀眾送出「2022新北消防形象月曆」，新北消防月曆迄今已推出第14年，2022年月曆以溫暖、活力為主題，創新與毛小孩及工作犬共同拍攝，防疫期間消防人員也不斷自主訓練，鍛鍊健美等級肌肉線條，今年「2022新北消防形象月曆」獨家與全家便利商店合作販售，這次月曆銷售所得扣除成本後，將會全數捐入好日子愛心大平台，幫助更多需要幫助的人。