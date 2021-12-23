台積電助攻！台股早盤漲130點 挑戰萬八僅一步之遙
美股昨（22）日再度走高，台北股市今（23）日開盤漲28.95點，加權股價指數以17855.78點開出，隨後漲超過130點，來到17960點。權值股台積電早盤漲5元，來到605元。聯電漲約1%、聯發科漲逾1%。
記者許家禎/台北報導
2021-12-23 09:40:24｜2021-12-23 09:46:12
美股道瓊指數22日上漲261.19點，或0.74%，收35753.89點；那斯達克指數上漲180.81點，或1.18%，收15,521.89點；標普500指數上漲47.33點，或1.02%，收4696.56點；費城半導體指數上漲34.6點，或0.90%，收3,891.9點。
台北股市今（23）日開盤漲28.95點，加權股價指數以17855.78點開出，隨後漲超過130點，來到17960點。權值股台積電早盤漲5元，漲幅0.8%，來到605元。聯電漲約1%，來到64.3元。聯發科漲逾1%，來到1100元。
元宇宙概念股宏達電漲2%、智微漲3%，其他創王、威盛、位速、威鋒漲1%以上。另外，特斯拉供應鏈表現不俗，康普、同致、美琪瑪、茂達漲幅2到6%之間。至於第三代半導體也很亮眼，嘉晶、合晶、中美晶、漢磊漲幅2到4%，光磊幾近漲停。