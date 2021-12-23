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本土社團赴立院力挺！林昶佐：為土地打拚的理念要延續

▲台獨聯盟力挺林昶佐，呼籲中正萬華鄉親投下不同意罷免票。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.23）
▲台獨聯盟力挺林昶佐，呼籲中正萬華鄉親投下不同意罷免票。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.23）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-23 09:41:42

無黨籍立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，台獨聯盟今（23）日早上在立院舉行「罷免不同意、留下好立委 本土挺昶佐」記者會，聯合眾多本土社團與民意代表一起呼籲支持林昶佐，反對藍營發動的報復性罷免，林昶佐本人也親自到場，接受眾人的打氣。林昶佐說，過去在他還沒擔任立委時就跟大家站在一起，一起為理想發聲與推進，為關心的這塊土地作夥打拚，相信這樣的理念可以繼續延續下去，很感謝大家站出來聲援，自己與團隊會非常努力守住這一席立委，不會辜負大家。

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台獨聯盟主席陳南天表示，林昶佐多年來努力為主權打拼，人權領域也有建樹；心繫本土文化的同時，為台灣增加不少國際能見度，只要撇開黨派之私，就會發現這樣一位「夠本土又國際、拼主權顧人權」的好立委是多麼難得。

陳南天繼續表示，但國民黨不停以罷免、公投等戰術擾亂台灣政治議程，國民黨主席朱立倫還放話要罷免所有主張「抗中保台」的立委，上週結束的四大公投就是台灣人民透過選票告訴國民黨，拒絕接受這樣的內耗，台灣的政治要繼續向前。

林昶佐說，過去在他還沒擔任立委時就跟大家站在一起，一起為理想發聲與推進，為關心的這塊土地作夥打拚。進到立法院以後，自己一直在外交國防委員會，怎麼推動台灣在國際間更受到尊與認同，讓台灣跟其他國家平起平坐，是自己很關心的事情，怎麼推動型正義，讓受難者家屬得到真相，以及權力應該要得到恢復，這都是他在立院延續過去還沒有從政的理想繼續在推進的事情。

林昶佐說，相信這樣的理念可以繼續延續下去，很感謝大家站出來聲援，自己與團隊會把握剩下2周多時間，非常努力守住這一席立委，不會辜負大家。

民進黨立委范雲表示，她作為林昶佐的同事，呼籲社會各界關注他的努力，林昶佐不只6次拿下公督盟評鑑的優秀立委、並長期為臺灣主權打拼。

范雲繼續表示，她參與連署了林昶佐的修憲提案，希望一起推動讓憲改門檻更加合理。林昶佐也積極推動開放國會，希望以資訊透明、開放參與等方式提升人民參與，強化民主的體質；而美國總統拜登舉辦首屆「民主峰會」，林昶佐是亞洲唯一一位受邀參與立法論壇的國會議員。林昶佐用民主交流提升臺灣的國際能見度，讓國際社會更了解臺灣是自由民主的國家，這些努力不能被抹黑、扭曲。

范雲最後表示，罷免是民主國家的人民權利，但這次罷免，二階連署錯假率高達30%，補件也有22%錯假率，可以合理懷疑這是一場充滿偽造、受到操弄的罷免。呼籲萬華選民再次投下不同意，對抗不正當的罷免案。

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