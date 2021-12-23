黑人挨轟出事就逃跑！首發文談力蕾婚「沒有人是贏家」
王力宏和李靚蕾宣布離婚後頻頻透過媒體空戰，徐若瑄、By2妹妹Yumi等人皆遭到波及，被疑介入2人婚姻，李靚蕾日前傍晚無預警發出25字，為陳建州（黑人）和范瑋琪澄清，讓大家矛頭紛紛指向徐若瑄，不過黑人至今仍選擇噤聲不表態，讓「南拳媽媽」成員彈頭忍不住跳出來：「黑人哥，您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」對此，黑人今（23）日也趕緊發文了！
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-23 09:59:57｜2021-12-23 10:14:58
黑人無奈表示：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷⋯包括整個社會的氛圍，這件事情當事人間都已經不想再擴大，但也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味。」
黑人認為這時候將當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現，即使身為王力宏、徐若瑄的朋友，也認為自己無權、無立場對外發言，畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事，坦言不管是現在還是未來，都會用陪伴的方式，陪好友們繼續勇敢面對各自的人生。
至於彈頭的情緒發言，黑人表示一頭霧水、莫名其妙：「其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。」最後再次強調會用我自己的方式。陪伴朋友度過人生低谷，希望大家能用同理心看待，還不忘標註彈頭，大器地喊話：「非常歡迎南拳媽媽彈頭宋健彰，帶著女兒一起來看球。」