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泰郵包首檢出非洲豬瘟　陳吉仲承諾：X光機100%嚴格檢查

▲今（23）日農委會主委陳吉仲提醒，消費者不應從國外郵寄或是訂購豬肉及其製品入境。（圖／記者許若茵攝，2021.12.23）
▲今（23）日農委會主委陳吉仲提醒，消費者不應從國外郵寄或是訂購豬肉及其製品入境。（圖／記者許若茵攝，2021.12.23）

記者許若茵／台北報導

2021-12-23 10:04:43

我國昨（22）日查獲首例泰國香腸中檢出非洲豬瘟，對此，今（23）日農委會主委陳吉仲受訪時提醒消費者，不要從國外郵寄或是訂購豬肉及其製品，也強調會嚴查邊境與郵包。

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陳吉仲昨晚間在臉書發文說明，家衛所在台南郵局查獲一個來自泰國的包裹，其中夾帶豬肉香腸，且檢出非洲豬瘟病毒核酸，還與中國武漢病毒株相似度達100%，這是我國首次在來自泰國的郵包中，查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。

今陳吉仲赴立院經濟委員會，會前接受媒體聯訪時表示，這是首次查獲泰國豬肉製品有非洲豬瘟陽性，雖目前泰國還未向世界動物衛生組織（OIE）通報，但我國早在2019年就將泰國列為高風險地區，全面查驗邊境與手提行李。

陳吉仲提醒，年關將近，消費者不應從國外郵寄或是訂購豬肉及其香腸、火腿等豬肉相關製品，他強調，非洲豬瘟病毒若是入境，將百分之百傳染到畜牧場。

為避免出現防疫破口，陳吉仲也承諾，跨部會將全面啟動，會百分之百用X光機檢查郵包並做好邊境防疫。

非洲豬瘟是一種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高，發病的豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯，目前尚無藥物可供治療及無疫苗供施打預防。

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