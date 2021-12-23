助弱勢孩童圓夢 寶格扮耶誕老人送出逾1700份禮物

聖誕節腳步近，南台中家扶中心小朋友期盼的耶誕夢全都成真了！台中市寶格冰淇淋店為助疫情下弱勢家庭孩童圓夢，發起「你送禮、我請冰」活動，號召認捐耶誕禮物已達成目標，總計募得運動鞋、繪畫文具及毛毯等1756份，每一份都是贊助人的愛心，寶格回贈600份冰品，感謝各界熱心響應助小朋友歡樂過耶誕。





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寶格冰淇淋店在台中深耕多年，在食安問題層出不窮的社會，致力為消費者安全把關，堅持使用最純粹的食材製作手工冰淇淋外，更善盡企業責任，長年關注弱勢家庭，已連續六年為南台中家扶中心孩童募集耶誕禮物，陪伴他們歡度暖心耶誕節。





寶格冰淇淋負責人陳苡榛表示，受到疫情衝擊，南台中家扶中心弱勢家庭已破千戶，為了助弱勢孩童一圓耶誕夢，寶格冰淇淋今年發起千份禮物募集活動，前後一個月，各界響應熱烈，有愛心企業帶頭認捐，更有各地民眾透過郵寄或親送方式，將琳瑯滿目禮物送上門，總計募得1756份，讓愛心堆滿寶格冰淇淋店。





▲台中市寶格冰淇淋歲末送愛心，為弱勢孩童圓夢，南台中家扶中心致感謝狀表謝意。（圖／寶格提供）

陳苡榛說，歲末年關，在疫情與寒冬雙重考驗下，弱勢家庭更顯拮据，以致影響到孩子們生活需求。所以在發動「你送禮，我請冰」耶誕禮物募集時，先請孩子們「許願」，在聖誕樹掛上許願卡，總結他們企求的禮物，無不是生活必需品，如冬天最需要的棉被、毛毯、保暖衣物、保溫瓶，還有學習要用到的文具組、繪畫用具，以及運動鞋等，寶格已一一為他們圓夢，在聖誕節前將禮物送達手中。





南台中家扶中心王金敦主任表示，感謝SKECHERS思克維爾、KINYO生活家電、台中商旅、永福地產、森禾智慧美學、貿詮實業、惠虹廣告、愛廣場美食商場、愛菲爾室內設計等企業與社會愛心響應，讓小朋友感受到社會溫暖與滿滿愛心，也減輕了弱勢家庭的生活壓力，期盼各界能持續關注疫情下的弱勢困境，讓愛永不間斷！





寶格冰淇淋強調，這次除了以「你送禮、我請冰」活動號召大家一同做愛心，更為弱勢孩童舉辦了一場「種下愛心」冰淇淋DIY活動，希望今年的聖誕節，能夠在孩子心中留下最溫暖的記憶，成為孩子人生路上一大助力，長大後有能力能將善的種子世代延續！



