「台北隊」集結力挺　疾呼不同意罷免林昶佐

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明年1月9日進行投票，其今（23）日清晨邀請台北市立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜，台北市議員吳沛憶、劉耀仁、周威佑，以及民進黨台北市黨部主委吳怡農，共同在艋舺公園路口宣傳反罷免。林昶佐說，這些「台北隊」的隊友都是長年合作的夥伴，未來也會繼續共同努力，他也會拚全力守住這一席，為中正萬華繼續服務。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-23 10:31:01
林昶佐說，除了3位平時就密切合作的在地議員以外，過去在疫情期間，他就和何志偉召開多場協調會，合力爭取在地市場攤商的紓困案，吳思瑤、高嘉瑜2位委員也共同處理不少跨區的選民服務案，吳怡農更曾對於萬華的振興活動多所協助。而在罷免案成立後，這些朋友都多次表達說想來進行協助，因此才會一起集結、前來相挺，讓他十分感謝。
林昶佐表示，罷免團體過去提出的罷免理由，已經都被事實反駁，接下來他會努力以問政、地方服務的成績，來爭取民眾與鄉親的支持。不過，他也提到，雖然掌握到反罷免的支持率高，但在投票行為上，許多人都以為反對罷免就是不出來投票，導致表態投票率較低，這也顯示他沒有鬆懈的本錢，中正萬華的選民結構也沒有鬆懈的空間。
林昶佐強調，面對罷免應該回到本質，既然罷免陣營的理由已經被證明是虛假，連藍營的里長、立委都曾經反駁、不樂見，他希望選民一定要在1月9日站出來，一起投下不同意票。