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2021總回顧／希臘怪物加冕新王　公鹿睽違50年再奪總冠軍

▲Giannis Antetokounmpo帶領公鹿奪冠，獲選為FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo帶領公鹿奪冠，獲選為FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-29 08:30:00

回首2021年驚心動魄的6場總冠軍賽，我們仍然會為Giannis Antetokounmpo所展現出來的可怕運動能力感到震撼，這可能是繼2006年Dwyane Wade之後最偉大的季後賽個人表演。

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當我們以一個較為客觀的距離，重新審視今年的季後賽，會發現公鹿拿下總冠軍賽的這一事實，其實存在很多的偶然。他們在次輪和籃網打到搶七延長賽，距離被Kevin Durant絕殺淘汰只差了一個腳指尖。

然後在總冠軍賽面對那支團隊有效命中率高達55.5%的太陽，他們前兩戰都輸掉，回到主場後也是險象環生，差一點點要陷入1:3落後。任何一次的罰球吹判都可能改變最後的結果。但密爾瓦基都挺了過來，在「希臘怪物」加入的第8個賽季完成了他們的終極目標。

這當然是公鹿全員的一場值得驕傲的大勝，但是Antetokounmpo從中起到了最為關鍵的作用。本次季後賽開打後沒多久，公鹿先發後衛Donte DiVincenzo就報銷了；然後Khris Middleton和Jrue Holiday在進攻端的表現，並不足夠穩定(特別是後者)；而從對籃網的系列賽開始，球隊一直沒有找到當把Brook Lopez換下場、打小球時，能取代他貢獻的人。

這些問題直到最後都沒有解決，但是Antetokounmpo以一次又一次驚人的表現克服了這一切。他在總冠軍賽帶傷上陣的情況下，承擔起球隊五號位的位置，6場比賽禁區總得分高達134分，命中率為 76.1%；總冠軍賽場均35.2分13.籃板5助攻，命中率破6成，有3場得分破40分；4、5兩戰連續在關鍵時刻打出決定性的攻防表現；第6戰罰球19投17中，砍下50分14籃板5阻攻率隊「關門」。

在2018年LeBron James帶著那支殘陣騎士打進總冠軍賽之後，我們很久沒有在季後賽看過這麼純粹的個人表演了，但「18騎」那年在總冠軍賽被勇士橫掃，並沒有一個很好的結局。公鹿陣容和運氣都更好，再加上50年來首冠的背景加持，讓這一切看起來更像是一個讓人難以置信的輝煌史詩。

2021年總冠軍賽結束了一個老話題，但又開啟了一個新話題。結束的那個是：誰是James、Stephen Curry和Durant之後的聯盟新門面，而打開的則是：Giannis還能有多好？

他今年12月才剛滿27歲，甚至都還沒踏入巔峰，但已經有了5次全明星、5次最佳陣容、4次防守陣容、1次總冠軍、1座FMVP、2座MVP、1座DPOY。若未來他還能再拿到2-3座冠軍，那將能很輕易地進入史上前十球員的討論名單之中。

不過公鹿拿下2021年總冠軍這件事帶給聯盟最為深刻的啟示，恐怕還是——這支球隊選擇以一種更傳統、更有耐心的方式經營球隊，最終仍能獲得極致的成功。

事實上，他們差一點點就等不下去了，在輸掉籃網系列賽之前，主帥Mike Budenholzer已經傳出要被解雇。去年夏天Antetokounmpo傳出拒絕提前續約，除非球隊能做出有力的補強，而二當家Middleton則是時不時就處於交易留言當中。

但是，從John Hammond開始操盤開始，公鹿投注大量資源在那名希臘小伙子身上——在選秀前Antetokounmpo甚至還在希臘擔任聯賽的球童——看著他從最佳進步獎到MVP；他們始終信任Middleton偏好中距離的進攻模式，迅速拉拔他成為一名全明星球員；然後透過獨到眼光，高層補進適合的球員，逐步將拼圖給擺上。這所有的一切，在今年7月收到甜美的果實，就彷彿一個我們不願意回頭去相信的童話故事。

這支球隊的歷史還在書寫著，在今年爵士、籃網、湖人、太陽依舊強悍；熱火、勇士重新崛起；而老鷹、獨行俠等新興強權也加入競爭行列的情況下，鹿群將要來嘗試衛冕。一樣的人，一樣的球員，一切序幕以待。

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