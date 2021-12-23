彈頭懶理黑人再罵「教壞孩子」 一句警告洩故事未完待續
從王力宏宣布離婚、李靚蕾毀滅式爆料，到現在許多藝人都捲入此風波，頻頻透過媒體空戰，徐若瑄光是澄清自己並非第三者就發了3次聲明，By2妹妹Yumi還因此鬧出自殺傳聞，現在連身為王力宏好友的陳建州（黑人），也因為默不吭聲而挨罵，「南拳媽媽」成員彈頭先是挑起戰火開噴黑人「不要讓小咖出手」，而黑人被逼到出面解釋後，彈頭仍不買單，再次發文回嗆。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-23 11:09:34
彈頭昨（22）日要黑人出來面對：「黑人哥，您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」並意有所指表示自己知道很多內幕：「不要讓小咖我出手，你們玩得很弱，王朝903是誰的女朋友輕生？不要這樣，敗壞社會啊！」對此，黑人今天一早也趕緊發文表態，無奈地說：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家。」並強調會用自己的方式，陪伴朋友度過人生低谷，還不忘標註彈頭，大器喊話：「非常歡迎南拳媽媽彈頭宋健彰，帶著女兒一起來看球。」
怎料過沒多久，彈頭似乎更加不滿，氣到直接飆三字經：「講完了，我跟女兒是籃壇的球迷，我現在該去上班賣香腸了，很無聊，幹，浪費我時間，完全教壞我孩子。」更警告：「你找誰跟我講都沒用，相信我，我不只是黃綠紅而已，小心。」火藥味濃厚。
有網友出面力挺黑人，認為彈頭無故掀起這場口舌之戰，分明只是想炒新聞：「我會藉此機會教育我女兒待人寬容，沉默的陪伴也是一種支持，還有少管人家的家務事，當然也要教她不要為了蹭熱度像隻狗亂吠、亂咬人。」不過也有網友支持彈頭，認為他只是講出黑人真面目：「黑人就是人紅的時候拚命蹭、裝麻吉，出事的時候又裝不熟，直接切割。」
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