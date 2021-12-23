COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

彈頭懶理黑人再罵「教壞孩子」　一句警告洩故事未完待續

▲彈頭（左）懶理黑人（右）再次發文開罵。（圖／黑人IG、彈頭臉書）
▲彈頭（左）懶理黑人（右）再次發文開罵。（圖／黑人IG、彈頭臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-23 11:09:34

從王力宏宣布離婚、李靚蕾毀滅式爆料，到現在許多藝人都捲入此風波，頻頻透過媒體空戰，徐若瑄光是澄清自己並非第三者就發了3次聲明，By2妹妹Yumi還因此鬧出自殺傳聞，現在連身為王力宏好友的陳建州（黑人），也因為默不吭聲而挨罵，「南拳媽媽」成員彈頭先是挑起戰火開噴黑人「不要讓小咖出手」，而黑人被逼到出面解釋後，彈頭仍不買單，再次發文回嗆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲徐若瑄（左圖右）否認介入王力宏（左圖左）、李靚蕾（右）婚姻。（圖／翻攝徐若瑄、李靚蕾IG）
▲徐若瑄（左圖右）否認介入王力宏（左圖左）、李靚蕾（右）婚姻。（圖／徐若瑄、李靚蕾IG）
▲Yumi驚傳服藥輕生。（圖／Yumi IG、做個小孩007微博）
▲Yumi驚傳服藥輕生。（圖／Yumi IG、做個小孩007微博）
彈頭昨（22）日要黑人出來面對：「黑人哥，您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」並意有所指表示自己知道很多內幕：「不要讓小咖我出手，你們玩得很弱，王朝903是誰的女朋友輕生？不要這樣，敗壞社會啊！」對此，黑人今天一早也趕緊發文表態，無奈地說：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家。」並強調會用自己的方式，陪伴朋友度過人生低谷，還不忘標註彈頭，大器喊話：「非常歡迎南拳媽媽彈頭宋健彰，帶著女兒一起來看球。」

▲黑人臉書全文。（圖／黑人臉書）
▲黑人臉書全文。（圖／黑人臉書）
怎料過沒多久，彈頭似乎更加不滿，氣到直接飆三字經：「講完了，我跟女兒是籃壇的球迷，我現在該去上班賣香腸了，很無聊，幹，浪費我時間，完全教壞我孩子。」更警告：「你找誰跟我講都沒用，相信我，我不只是黃綠紅而已，小心。」火藥味濃厚。


▲彈頭臉書全文。（圖／彈頭臉書）
▲彈頭臉書全文。（圖／彈頭臉書）
有網友出面力挺黑人，認為彈頭無故掀起這場口舌之戰，分明只是想炒新聞：「我會藉此機會教育我女兒待人寬容，沉默的陪伴也是一種支持，還有少管人家的家務事，當然也要教她不要為了蹭熱度像隻狗亂吠、亂咬人。」不過也有網友支持彈頭，認為他只是講出黑人真面目：「黑人就是人紅的時候拚命蹭、裝麻吉，出事的時候又裝不熟，直接切割。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀