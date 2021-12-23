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朝野將協商總預算　民進黨團：什麼可能都有

▲民進黨團上午召開記者會，指下午朝野協商什麼可能都會發生。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團直播）
▲民進黨團上午召開記者會，指下午朝野協商什麼可能都會發生。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-23 11:00:47

民進黨立法院黨團日前將總預算抽出委員會，並逕付二讀；立法院長游錫堃今（23）日下午將舉行朝野協商。民進黨團上午召開記者會，指朝野協商什麼可能都會發生，不過再度反擊國民黨，認為是國民黨團先違反委員會中心主義拒審預算。

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民進黨團幹事長劉世芳說，今年11月29日國民黨提出拒審預算，要求各委員會召委中止審查預算，當天所有委員會都跟進國民黨團決議；民進黨把總預算逕付二讀，是按照《預算法》與《立法院職權行使法》來處理相關預算審查。

劉世芳表示，內政委員會的國民黨召委林為洲負責客委會、中選會、內政部預算審查，有的連詢答都沒有，更不要提審查完竣。另外包含李貴敏、李德維、陳雪生、蔣萬安等國民黨的召委，也都未完成各委員會的預算審查。

黨團書記長蔡適應說，總預算交給各委員會審查，委員有意見可以提出，決議完後各委員會再把預算送到財政委員會，經匯集再提報院會，中間歷經黨團協商，最後二讀、三讀通過預算。按《預算法》行政院8月底把預算送抵立法院，11月立院要完成三讀，12月15日以前讓總統完成法律公告。

蔡適應表示，財政委員會沒在12月31日把預算匯集完畢送到院會，就會來不及審查。國民黨11月底拒審預算，當時就會知道時間來不及，所以國民黨先前演出一齣戲，然後按戲的流程走，最後指責國會多數黨，他認為非常不道德。

立委吳秉叡舉例，財政委員會原定11月29、12月1日處理財政部預算，但國民黨團總召費鴻泰誤解法令，指行政院在公投行政不中立，全面停審總預算後，財政委員會宣布休息就沒再開過會，國民黨召委李貴敏更是違反自己事先規定的會議程序。

劉世芳指出，把總預算逕付二讀並非不審預算，只是沒有在委員會審，如果委員認為在委員會比較能審查，今天下午黨團協商會有可行性方案，以延會、臨時會等方式處理，只要不違反《預算法》、《立法院職權行使法》都有討論的空間。

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