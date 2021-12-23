朝野將協商總預算　民進黨團：什麼可能都有

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉世芳表示，內政委員會的國民黨召委林為洲負責客委會、中選會、內政部預算審查，有的連詢答都沒有，更不要提審查完竣。另外包含李貴敏、李德維、陳雪生、蔣萬安等國民黨的召委，也都未完成各委員會的預算審查。
黨團書記長蔡適應說，總預算交給各委員會審查，委員有意見可以提出，決議完後各委員會再把預算送到財政委員會，經匯集再提報院會，中間歷經黨團協商，最後二讀、三讀通過預算。按《預算法》行政院8月底把預算送抵立法院，11月立院要完成三讀，12月15日以前讓總統完成法律公告。
蔡適應表示，財政委員會沒在12月31日把預算匯集完畢送到院會，就會來不及審查。國民黨11月底拒審預算，當時就會知道時間來不及，所以國民黨先前演出一齣戲，然後按戲的流程走，最後指責國會多數黨，他認為非常不道德。
立委吳秉叡舉例，財政委員會原定11月29、12月1日處理財政部預算，但國民黨團總召費鴻泰誤解法令，指行政院在公投行政不中立，全面停審總預算後，財政委員會宣布休息就沒再開過會，國民黨召委李貴敏更是違反自己事先規定的會議程序。
劉世芳指出，把總預算逕付二讀並非不審預算，只是沒有在委員會審，如果委員認為在委員會比較能審查，今天下午黨團協商會有可行性方案，以延會、臨時會等方式處理，只要不違反《預算法》、《立法院職權行使法》都有討論的空間。