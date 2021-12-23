要讓民進黨難以招架！林為洲宣布參選藍黨團總召

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林為洲坦言，由於過去的經歷，對於民進黨的行事風格有十足認知，「知己知彼始得突圍，國民黨立委席次是劣勢，對於民進黨在重大議題想強渡關山，需要在議事攻防上做到出其不意，才能讓民進黨難以招架。」
林為洲指出，2022年的九合一大選是2024年的前哨戰，國民黨力拼重返執政，必須優化立院黨團即戰力，扮演縣市首長候選人最主要的助攻手，協助取得勝選。未來擔任總召，將和各縣市首長建立密切的聯繫機制，了解地方需求，採取議題策略、爭取補助、實地考察等方式，讓縣市政府、縣市議會、立院黨團可以分進合擊，為地方爭取更多重大建設，提高黨籍縣市首長能見度，透過實際政績作為輔選利器。
林為洲也強調，會積極協調黨內橫向聯繫集中火力，避免被民進黨見縫插針，將延續每週召開立院黨團、智庫、黨中央的三方平台會議，針對時事議題立即研擬方針、輿情分析，用論述取信於民，反制民進黨的惡意抹黑。此外，林為洲也以與公民團體合作的經驗為例，認為國民黨須深化與公民團體的連結，「公民團體許多訴求與在野黨一致，應放下包袱作為後勤支援，給予公民團體必要協助，結合民意創造最大效應，同時爭取中間選民的認同。」
對於其他有意參選總召的黨內同志，林為洲表示，此刻有人也願意扛起重擔，他予以肯定，大家公平競爭各自爭取支持，未來假使敗選，他也會全力協助新任總召。但他認為，在四大公投案挫敗後，民進黨不會給國民黨喘息和生存的空間，短時間內若無法站穩步伐，恐招致民進黨變本加厲四面八方的圍剿。
林為洲最後強調，「絕對的權力造就絕對的腐敗，如今的民進黨早已被權勢利益矇蔽，政黨政治和行政立法相互制衡的意涵被摧殘殆盡，幾經思考，再次參選國民黨團總召，希望在台灣民主史上的轉捩點，拚搏阻擋民選獨裁無限擴張；在國民黨低潮時，承擔重責，重拾凝聚向心力，攜手黨團全體委員，把失去的一點一滴贏回來！」