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謝長廷請假不進立法院備詢　吳釗燮：有公務及私人行程

▲針對駐日大使謝長廷請假未前來立法院委員會備詢一事，外交部長吳釗燮表示，謝長廷有公務及私人行程無法排開，因此依規定向委員會請假。（圖／記者丁上程攝，2021.12.23）
▲針對駐日大使謝長廷請假未前來立法院委員會備詢一事，外交部長吳釗燮表示，謝長廷有公務及私人行程無法排開，因此依規定向委員會請假。（圖／記者丁上程攝，2021.12.23）

記者丁上程／台北報導

2021-12-23 11:03:12｜2021-12-23 11:08:45

立法院國防外交委員會今（23）日針對「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」邀請外交部長吳釗燮及駐日大使謝長廷進行專案報告並備詢，不過謝長廷以「有公務及私人行程」為由向委員會請假，引發國民黨立委們不滿。對此吳釗燮也為謝長廷緩頰，強調委員會臨時邀請謝長廷，謝的行程無法排開，因此告假。

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吳釗燮在接受質詢時表示，謝長廷這次回國是因公請假，一切都依照規定進行辦理，而至今他也未與謝長廷見面。至於謝長廷向委員會請假，吳釗燮也表示自己原本也有行程，不過為了專案報告他也盡力排開，而謝長廷則是因為部分公務及私人行程無法更動，所以向才依規定委員會請假。

不過此番說法卻引發國民黨立委們的不滿。召集委員陳以信直言，部長排開行程前來進行專案報告，為何駐日大使不行？「駐日大使有比你部長大？我沒有准假為什麼沒來？」更指出謝長廷返國後可以去投公投票，更可以參加政黨活動，「為何委員會備詢就有事不能來？」

立委溫玉霞也直言「謝長廷是太上皇？可以說不來就不來？還是部長也管不動他？」強調國防外交委員會多次邀請他列席備詢，但謝長廷都未返回台灣，實在很不尊重國會。

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