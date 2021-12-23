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陽明交大首屆傑出校友　涵蓋醫療、半導體建設領域

▲陽明交大今（23）日公布合校後首屆傑出校友，涵蓋醫療防疫、半導體建設領域共11人。（圖／陽明交大提供）
▲陽明交大今（23）日公布合校後首屆傑出校友，涵蓋醫療防疫、半導體建設領域共11人。（圖／陽明交大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-23 11:14:42

陽明交大今（23）日公布合校後首屆傑出校友，包含新北市衛生局長陳潤秋、台中市衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會楊宜璋醫師等防疫英雄皆入列，而聯發科總經理陳冠州、中華電信執行副總經理林榮賜等人撐起台灣資通訊基礎建設而獲選。替宏碁打下海外基礎的現任合肥晶合集成電路董事長蔡國智，則獲頒特殊貢獻傑出校友。

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適逢新冠疫情，陽明交大第一屆傑出校友也透露出該校堅強的科技、醫療實力，包含新北衛生局長陳潤秋、台中衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會醫師楊宜璋、臺北護理健康大學校長吳淑芳都以醫護背景入選，台北榮總內科部主任唐德成則因協助友邦聖克里斯多福及尼維斯建立慢性腎病防治體系，鞏固台灣外交邦誼入選。

除此之外，佈局5G手機晶片，讓台灣得以在全球市場獨佔領先地位的聯發科總經理陳冠州以及打造台灣行動5G與OTT服務的中華電信執行副總林榮賜，分別代表台灣的護國神山產業，也獲選為第一屆傑出校友。創辦頂峰資產管理的劉助，當年在美參與制定乙太網路標準，也任職於全美第二大電腦公司DEC副總裁負責PC業務，他的獲選同樣象徵台灣堅強的資通訊實力。
環境保護署署長張子敬目前正推動台灣溫室氣體減量及全民綠生活等環保倡議，不僅彰顯台灣對國際環境的責任，也表示陽明交大對永續環境的關心。而合肥晶合集成電路董事長蔡國智，是台灣高科技產業海外拓展的先驅，作為宏碁早期駐美的先遣部隊，蔡國智長年在海外替台灣半導體產業打開知名度。

陽明交大主任秘書陳怡如表示，首屆傑出校友對陽明交大意義重大，這11名校友分別在公衛及資通訊領域扮演台灣社會的中堅，奠定台灣現有的防疫與資訊基礎，正好符合陽明交大合校前的社會責任，「這份責任在合校後仍然持續，陽明交大有責任培育國家所需的人才」。

11名傑出校友共有6位畢業於原交通大學，5位畢業於原陽明大學。陽明交大除肯定校友們在各領域堅守岡位外，在台灣面臨疫情衝擊與晶片荒、全球暖化等挑戰下，也感謝這群校友對台灣的奉獻。

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