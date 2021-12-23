名家論壇》黎榮章／民進黨守住藻礁公投　議題分工是關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
到10月藍綠開始全力衝刺公投時，國民黨內一度出現分歧意見，對於到底要喊「四個同意」，或者只堅守藍營自己領銜所提的萊豬、公投綁大選兩案，各有堅持。最後雖整合為「四個同意」，但又被地方首長不挺核四的內鬨模糊焦點，導致藻礁公投被國民黨忽略，針對該政策議題內容的論述聲量出不來，整體而言，國民黨在藻礁公投上的聲量為15.4萬則，民進黨為23.5萬則。
而相較國民黨，民進黨在本案上所著墨的力道之深，觀察民進黨公職人員臉書上，有關四大公投案貼文數量，可發現藻礁相關貼文量僅次核四，從十月底至公投前夕一共發出1.1千則貼文討論藻礁，甚至超過民調顯示最膠著的萊豬。分析背後原因有二，其一，關注藻礁的民眾以年輕族群佔相當比例，民進黨公職自然透過年輕族群熟悉的管道與其溝通；其次，民進黨明白，藻礁題不適用藍綠對決口吻來激化，應儘量理性闡述「開發與環保共存」的雙贏觀點，而臉書能貼出長文，是相對適合的平台，以理說服，也符合年輕族群獲取政治資訊的閱讀習慣。
此外，輿情數據也發現民進黨針對藻礁一案的論述充分展現了議題分工、掌握了分眾溝通的要點。從泛綠陣營的粉專，針對藻礁公投的相關貼文進行類聚分析，可發現綠營普遍黨公職係搭配地方宣講行程，疾呼「四個不同意」聲量高達81％；而由泛綠支持者創立的親綠側翼粉專，除了主攻「南北供電平衡」以召喚南部選民的投票意願外，也用「藻礁不過會影響股市」來激發經濟選民危機，該論述的聲量佔親綠粉專整體的20％。
此外，側翼粉專更搭配中二選區補選議題熱度，強打台中空汙，突顯三接以天然氣發電的正當性，激起中部粉絲的熱情，聲量有15.8％，而從投票結果來看，台中、彰化都在藻礁題投出不同意大於同意，確實有其效果。
至於三接所在地桃園的首長鄭文燦，則著重於環境生態方面的論述，向支持者傳達「民進黨守護藻礁不遺餘力」，包括「合體蔡英文視察藻礁」，聲量佔23.2％、「邀請26國使節參訪大潭電廠」，聲量有11.7％、強調「三接與藻礁可以共生」，聲量5.5％。而南部催票最力的陳其邁，則用他的最新政績、台積電高雄廠來做為強力說服，他說，長年以來「南電北送」對高雄不公平，台積電在高雄設廠需要穩定供電，如果三接遷離，不僅台積電高雄廠未來用電產生疑慮，高雄還要繼續「南電北送」協助北部供電，延續南部的空氣汙染，就結果而言，南部縣市開出一片「不同意」，也說明這樣的論述有其效果。
說到底，公投投票率低，選民投票行為回歸政黨對決，在這樣的大前提下，綠營全力捍衛三接，在溝通說服的過程充分分工，針對不同溝通族群設計不同版本的說詞說帖，反觀藍營三心二意、進退失據，護藻礁行動最後自然失守。然而民進黨雖然為了供電穩定鬆一口氣，但也必須提醒執政當局，勿忘390萬張同意票，希望行政團隊能如行政院長蘇貞昌所承諾，針對外界的不同意見更周延考慮，努力讓外界質疑的問題不發生，在能源議題戰戰兢兢。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]