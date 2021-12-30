2021總回顧／郭婞淳舉起台灣　勵志再起終奪奧運舉重金牌

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不過只有她本人知道自己這一路走來是如何的艱辛。2013年在被看好是仁川亞運奪金熱門選手的情況下，郭婞淳卻意外被槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80%斷裂，花了很長一段時間才回歸賽場。在2016年里約奧運捲土重來，但成績不如預期，以抓舉102公斤、挺舉129公斤、總和231公斤屈居銅牌。
還好沉澱5年後，郭婞淳這一次在東京展現出舉重女皇無可爭議的實力，雖然最終沒能打破自己保持的世界紀錄有些可惜，但已經舉起了自己夢想，也讓世界看到了台灣。
賽後受訪時她也感性的表示，「一路走來非常、非常不容易，能站上奧運舞台是每一個選手的夢想，我覺得最棒的點是我自己可以正向的去面對每一個挑戰。」
而在去定奪金後，她和恩師林敬能擁抱的畫面，也讓不少人相當感動。師徒兩人終於達成目標，站上世界之巔，但林敬能卻也有些感慨的表示：「有一種空虛感油然而生，當你完成一個夢想，到另一個夢想之間，會有很大空虛感，這時候我是最空虛的，根本還沒想到接下來要做什麼。」
好在郭婞淳自己並沒有失去熱忱或被成名後的外務所影響，很快在年底的世錦賽又以抓舉100公斤、挺舉130公斤、總和230公斤，收下2金、1銀的佳績。也打破前被陳瑞蓮的紀錄，成為我國在世錦賽最多金的選手。
林敬能也預言郭婞淳目前正處巔峰，也對自己一向很自律，認為他絕對還有機會可以征戰2022年杭州亞運、2024年巴黎奧運。也讓人不禁期待再3年後，在五環賽場上，她再次被掛上金牌的光景。