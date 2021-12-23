單身狗請把握！7成女性受訪坦言：聖誕節比情人節更好約
冬天就是要脫單！在冷冷的冬夜裡，特別容易「孤單寂寞覺得冷」是真的，交友App《iPair》調查發現，最容易脫單的季節就是「現在」。12月期間除了天氣冷，年底聚會派對多，充滿濃厚的過節氣氛，讓人特別想要有伴一起過冬，7成女性會員坦言，比起充滿負擔感的「情人節」，相較之下「聖誕節」更好約，所以想告白快把握這週末，別再苦等明年2月西洋情人節。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-23 11:39:32
交友App《iPair》針對旗下會員調查，發現對民眾來說，聖誕節比起情人節反而更「有感」，7成女性會員表示，面對尚未交往的異性邀約，比起「情人節」三個字充滿負擔，相較之下歡樂溫暖的聖誕節，更容易讓人「放下心防」一同聚餐、出去玩，因此更樂於在聖誕節答應邀約。其中4成女性透露，12月的約會特別多，主因除了天氣冷之外，在濃濃的浪漫節日氣氛中，會不自覺想找個伴一起過冬，帶動12月脫單成功率大增。
戀愛江湖在走，告白儀式要有，根據《iPair》進一步調查，對年輕一代來說，還是很在意「告白」這個步驟，雖然高達8成會員覺得「自然而然在一起也很好」，但若是沒有告白儀式，總覺得好像少了什麼，不管是寫情書、發告白訊息、送花都可以，只要別搞得像「求婚」一樣隆重尷尬。現代女性也沒有「誰先主動誰就輸了」的想法，4成女性表示不在意誰先告白，認為只要遇到對的人，一定會主動直球對決，而擁有告白經驗的女性也坦言，「女追男隔層紗」只是江湖傳說，如果男生對你沒意思，照樣會被狠狠打槍拒絕。