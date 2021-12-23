吳釗燮任內斷6邦交國 藍委：應該要自殺謝罪、以謝國人
外交部長吳釗燮今（23）日上午針對「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」議題，進入立法院國防外交委員會進行專案報告，並接受立委們質詢。國民黨立委陳以信在質詢時指出，總統蔡英文任內有8個邦交國與我國斷交，光是在吳釗燮擔任外交部長期間就有6個國家，「真的要自殺謝罪，以謝國人」。對此吳釗燮也回擊，強調外交部同仁都在國際間力抗中國打壓，結果回到立法院內備詢時還要被稱罪人，大家都不能接受。
記者丁上程／台北報導
2021-12-23 11:33:25
陳以信指出，包含近日與我國斷交的尼加拉瓜在內，吳釗燮擔任外交部長期間，已經有多達6個國家與我國斷交，是歷任外交部長中最多的，並質疑吳釗燮是「斷交部長」、「中華民國的罪人」。對此吳釗燮也相當無法接受，直言外交部相關同仁都很努力在國際間維持外交關係，「結果回到國內卻要受到立委們批評，完全不能接受這樣的說法。」
陳以信也在質詢過程中，詢問吳釗燮「要怎麼負責？是否要請辭下台？」吳釗燮則強調，自己做得好不好由國人衡量，更直言「若國人認為他做得不好，會自動請辭下台。」
說到激動處陳以信更氣憤表示「你（吳釗燮）真的要自殺謝罪，以謝國人。」並反嗆吳釗燮「你都是打敗仗，不是只是出去打仗就代表有功勞。」對此吳釗燮也反問陳以信，表示台灣與美國及歐洲關係都有所提升，難道不算實質的外交成果？陳以信則批評這些都有限度，也不能成為邦交關係的替代。
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