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聖誕節6大禁忌曝光！交換禮物別送這2樣　穿黑衣恐招壞運

▲聖誕節也有禁忌要注意，不但聖誕樹的擺放位置要正確，連送禮都有眉角要小心。（示意圖／取自unsplash）
▲聖誕節也有禁忌要注意，不但聖誕樹的擺放位置要正確，連送禮都有眉角要小心。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 12:21:54

一年一度的聖誕節即將於週六登場，在這個最有節日氣氛的假日中，不少人已經做好慶祝的規劃，不過，其實聖誕節也有禁忌要注意，命理專家小孟老師就提醒，不但聖誕樹的擺放位置要正確，連送禮都有眉角要小心。 

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▲聖誕節、聖誕樹。（圖／取自《Pixabay》）
▲一年一度的聖誕節即將於週六登場。（示意圖／取自Pixabay）
聖誕節西方開運方法 

1.穿紅色衣物: 

聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。 

2.在壁爐旁或床頭放個小襪子： 

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。 

3.聖誕樹上掛星星： 

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。 

4.可在明亮處放一頭鹿： 

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。 

5.放十字架： 

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。 

6.平安夜要掃塵：

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。 

聖誕節注意事項

1.聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。 

2.吃聖誕餐不要剛好13人，因為，西方13是不吉利的數字 

其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最后晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。 

3.不要穿黑衣： 

聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。 

4.聖誕燈泡不掛房間： 

聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。 

5.忌送手套： 

西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。 

6.忌送黃色系禮物與包裝紙： 

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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