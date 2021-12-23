中國外交官臉書遭禁！討公道反被狂酸「不是你們先的嗎」
中國駐巴基斯坦外交官張和清昨（22）日透過個人推特發文抱怨，自己的臉書帳號和粉絲專頁遭到封鎖，憤怒地向臉書喊話要求「給他一個交代」，更埋怨臉書封鎖從來不會給理由。不過在推特貼文發出後，反遭網友湧入嘲諷指責中國政府禁止推特、臉書「你應該去問習近平，而不是臉書」、「不是你們先封鎖的嗎？」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-23 11:51:56
中國外交官張和清昨日下午在推特上表示，他的臉書帳號和粉絲專頁在上月30日突然遭到封鎖禁用，而且截至目前為止他都沒有收到任何禁用理由，同時指出臉書基於所謂的安全和保密原因，「永遠不會給出一個理由」，最後也標註臉書的推特帳號，隔空向臉書喊話「我需要一個解釋」。
該篇貼文沒有得到臉書的注意，反而吸引不少網友紛紛湧入留言，嘲諷明明是中國政府先禁止人民使用臉書、推特等社群媒體，「張先生，我這裡也有一個想法，為什麼不向中國政府抱怨你在中國境內沒有臉書、推特的帳戶，問問他們為什麼會這樣」、「不是你們先封鎖他們的嗎？」、「那我發關於西藏、新疆和香港的文章，也不知道什麼原因就被微博和微信封鎖刪除，你能問問他們嗎？」。
事實上，張和清在推特上引起爭議並非首次，今年6月他就曾發布「豎大拇指」和「豎中指」的照片，分別寫下「對待朋友，我們可信可愛可敬」與「對待敵人，我們就是戰狼」的字句，似乎是呼應當時被視為中國「戰狼外交」代表人物之一的中國駐法國大使盧沙野，於法國受訪時提到的「很榮幸得到『戰狼』稱號」說法。
此外，根據《自由亞洲電台》報導，前中國駐雪梨總領事館政治領事透露，6月的「戰狼言論」可能是因為在習近平時代，曾經同樣任職巴基斯坦的另一名著名「戰狼外交」代表人物趙立堅，就因為對美國前國務卿賴斯的戰狼言論而受到升官加獎，張和清或許就是在模仿這個上位訣竅。