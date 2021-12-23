總預算逕付二讀　黃暐瀚對比太陽花：那當年是抗爭什麼？

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黃暐瀚指出，總預算「依法」於11月30日就得審完。但過去16年來，「從來沒有」在11月30日審完。而11月29日，國民黨抗議政府四大公投行政不中立，宣布「停審預算」。公投結束後，民進黨團強行將總預算「逕付二讀」，委員會不用再審查。所以，國民黨「停審」是真，民進黨「強行逕付二讀，剝奪委員會審查預算職權」，也是真。
但黃暐瀚強調，「1218公投前，民進黨立委也是全台宣講，忙碌的程度，不輸在野黨，很多民進黨主導的委員會，預算一樣還沒審完。既然公投已經結束，過去總預算也大多在隔年一月中完成，以現在的進度來看，完成委員會審查，之後院會二三讀，通通在明年農曆過年前完成，毫無問題啊！」
黃暐瀚質疑，為什麼要「逕付二讀、沒收審查」？並以太陽花運動的往事為例，2014服貿協議委員會拒審（民進黨抗爭了九個月），張慶忠逕送院會被說黑箱，「為什麼2021總預算國民黨杯葛拒審，民進黨直接送院會，就是在野黨巨嬰？誰叫你自己不審？那太陽花的時候，可以怪民進黨自己不審服貿，所以嘿嘿～我當然就送院會了！可以這樣嗎？那當年是在抗爭什麼？」
黃暐瀚認為，「重點在於民意給了民進黨前所未有的支持，以至於讓民進黨，越來越敢這樣做，越來越不受規範束縛。反正，事情鬧到最後，只要反問一句：『不然你要投給國民黨嗎？』就能輕鬆翻過下一頁了。民進黨多數暴力，民進黨前所未有的囂張（不要去比戒嚴時期，我講的是民主政治），但，是民眾，讓民進黨，這麼囂張」。（編輯：倪浩軒）