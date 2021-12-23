顏寬恒送代步車遭批強迫中獎 林靜儀：是真心還是利用？
顏寬恒昨（22）日在臉書發文，指自己送了前立委陳柏惟肇逃案的被害者一部代步車，被外界批評「強迫中獎」。對手林靜儀質疑，有空到高雄打擾和選舉無關的老人家，何不上政論節目把爭議說清楚？送車動機是真心還是利用？陳柏惟則對老翁及家人感到抱歉，認為選舉的壓力不該在他們身上，他也感慨「曾以為慈悲沒有敵人，沒料想敵人沒有慈悲」。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-23 12:12:36｜2021-12-23 12:40:53
前基進黨立委陳柏惟10年前肇逃案，在他罷免案時被揭露。顏寬恒昨晚在臉書披露，自己一開始就想為受害者白老先生做一些事，日前80幾歲的白老先生終於收了他送的代步車，「可以繼續快快樂樂地在高雄的暖陽之下四處逛逛。」
外界對顏寬恒的作法褒貶不一，有人批評他強迫中獎消費白老先生、害白家人又要被媒體追逐。當事人陳柏惟則在臉書表示「曾以為慈悲沒有敵人，沒料想敵人沒有慈悲」。
陳柏惟說：「第一時間我已與當事人聯繫，在未獲當事人同意之前，我不會主動證實顏寬恒自我宣傳文的真假，避免與選舉無關的人承受不必要的壓力。」他也拜託媒體不要去追問及打擾當事人一家，「壓力不該在他們身上，過去的錯誤我仍對他們深深感到抱歉，這次也不例外。」
陳柏惟透露這是顏寬恒陣營「三週前就已策動的邪惡計畫，在今天晚上他決定泯滅他的良心。」並感嘆「曾以為慈悲沒有敵人，沒料想敵人沒有慈悲。」
顏寬恒的競選對手林靜儀則質疑：「顏寬恒正在選舉，對很多案子都講不清楚，有時間到高雄，何不上政論節目把爭議說清楚？何苦去打擾一位跟這次選舉無關的老人家？」
林靜儀批評：「政治人物要有善良與替人著想的心，先前講空污議題時，他消費肺癌患者和家屬，現在要選舉，很多爭議卻講不清楚，又要消費一個陳年舊案的交通事故的傷者，到底是真心關心人家，還是在利用人家的傷口、別人的不幸，來達到自己政治上的目的？」