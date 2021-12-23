彈頭搬「王朝903」爆料 資深狗仔力挺：故事還很多
王力宏、李靚蕾離婚掀起演藝圈熱議，徐若瑄、By2妹妹Yumi等人都遭受波及，身為王力宏好友的陳建州（黑人），也因沉默不表態而遭「南拳媽媽」成員彈頭開罵，除了搬出2016年的王朝903事件之外，也警告會抖出更多內幕，對此，資深狗仔葛斯齊也發文力挺彈頭，更賣關子表示黑人私下有很多故事，而《NOWnews今日新聞》也傳訊息給葛斯齊詢問內容，至截稿前尚未獲得回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-23 12:42:45
葛斯齊曾拍下王力宏召妓證據，雖然真實性備受質疑，不過在李靚蕾出面控訴後，證明該爆料確實屬實，讓外界不得不佩服他的「辦案實力」，如今彈頭扯出2016年的王朝903事件，暗指知道其他內幕：「你們玩得很弱。王朝903是誰的女朋友輕生？不要這樣，敗壞社會啊！」
對此，葛斯齊也發文力挺：「其實你說的都是實話，我相信彈頭，因為彈頭開車撞過周杰倫，有上節目承認此事，我紀錄的！」更語帶保留地說：「黑人就⋯很多故事了。」彈頭無預警開嗆黑人引發外界好奇，網友們紛紛坐等「吃瓜」，事實上，彈頭和周杰倫私交甚篤，也曾替對方《退後》、《擱淺》等經典歌曲作詞。
至於王朝903事件，是2016一名27歲的吳姓女子年，在松山區的王朝大酒店輕生，現場遺留一封她用紅色指甲油寫下的遺書，咒罵她的黃姓閨密，後來因好友聯繫不到吳女，才趕緊聯繫警方協助。隨後警方勘驗吳女手機時發現，從吳女與黃女的爭吵紀錄中可以看到，雙方頻為某位大咖歌手爭吵，而吳女疑似因不滿對方一直搶走她對該歌手的愛意，才選擇尋短。
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