COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

彈頭搬「王朝903」爆料　資深狗仔力挺：故事還很多

▲彈頭（左）扯出「王朝903」事件爆料黑人（右），資深狗仔現身力挺。（圖／記者朱曼寧攝、彈頭臉書）
▲彈頭（左）扯出「王朝903」事件爆料黑人（右），資深狗仔現身力挺。（圖／記者朱曼寧攝、彈頭臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-23 12:42:45

王力宏、李靚蕾離婚掀起演藝圈熱議，徐若瑄、By2妹妹Yumi等人都遭受波及，身為王力宏好友的陳建州（黑人），也因沉默不表態而遭「南拳媽媽」成員彈頭開罵，除了搬出2016年的王朝903事件之外，也警告會抖出更多內幕，對此，資深狗仔葛斯齊也發文力挺彈頭，更賣關子表示黑人私下有很多故事，而《NOWnews今日新聞》也傳訊息給葛斯齊詢問內容，至截稿前尚未獲得回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲。（圖／黑人IG、彈頭臉書）
▲黑人（左）默不吭聲遭彈頭（右）挨罵。（圖／黑人IG、彈頭臉書）
葛斯齊曾拍下王力宏召妓證據，雖然真實性備受質疑，不過在李靚蕾出面控訴後，證明該爆料確實屬實，讓外界不得不佩服他的「辦案實力」，如今彈頭扯出2016年的王朝903事件，暗指知道其他內幕：「你們玩得很弱。王朝903是誰的女朋友輕生？不要這樣，敗壞社會啊！」

對此，葛斯齊也發文力挺：「其實你說的都是實話，我相信彈頭，因為彈頭開車撞過周杰倫，有上節目承認此事，我紀錄的！」更語帶保留地說：「黑人就⋯很多故事了。」彈頭無預警開嗆黑人引發外界好奇，網友們紛紛坐等「吃瓜」，事實上，彈頭和周杰倫私交甚篤，也曾替對方《退後》、《擱淺》等經典歌曲作詞。

▲彈頭（左）和周杰倫是好兄弟，他透露為好兄弟填詞的版稅收入，養活自己16年。（圖／翻攝彈頭FB）
▲彈頭（左）和周杰倫是好兄弟。（圖／彈頭FB）▲葛斯齊臉書全文。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊臉書全文。（圖／葛斯齊臉書）
至於王朝903事件，是2016一名27歲的吳姓女子年，在松山區的王朝大酒店輕生，現場遺留一封她用紅色指甲油寫下的遺書，咒罵她的黃姓閨密，後來因好友聯繫不到吳女，才趕緊聯繫警方協助。隨後警方勘驗吳女手機時發現，從吳女與黃女的爭吵紀錄中可以看到，雙方頻為某位大咖歌手爭吵，而吳女疑似因不滿對方一直搶走她對該歌手的愛意，才選擇尋短。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀