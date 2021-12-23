被收留12年竟結夥強盜恩人害命 更二審無期徒刑改判15年
2018年7月26日男子林昆鋒寄居於李姓母女新北市新莊家中12年，但因缺錢花用，夥同友人張宥和、彭奕皓，迷昏並綑綁李姓母女搜刮財物，並以毛巾、膠帶封住李姓母女嘴巴。結果高齡90歲的李姓老婦因此窒息而死。一、二審均依強盜殺人罪判3人無期徒刑，但今（23）日高院更二審判決宣佈，林昆鋒、張宥和改為15年徒刑、彭奕皓14年6月徒刑，全案還可上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 12:28:44
據了解，林昆鋒曾在宮廟當乩童，因此認識李姓老婦的兒子，進而認識李姓老婦。李姓老婦見林男居無定所，遂好心收留。林男與李姓老婦母女同住12年，感情融洽，對外也一度以祖孫家人相稱。
但林昆鋒後來因欠債，多次向李姓老婦要錢，雙方因此發生爭吵。結果林昆鋒找來友人張宥和、彭奕皓，餵食李姓老婦母女安眠藥後，再以童軍繩綑綁固定，並以毛巾、膠帶封住嘴巴，搜刮家中金錢得手約2萬2000元，還帶走提款卡、金戒指等財物。而李姓老婦因頸部、嘴巴遭外力壓迫，引起阻斷頸部血管而缺氧窒息死亡，女兒則經醫院搶救後倖免於難。
林昆鋒3人一、二審時都被判處無期徒刑，褫奪公權終身。但更一審時維持張宥和無期徒刑的判決，而將林昆鋒、彭奕皓改判12年、11年徒刑。今日更二審再次改判，張宥和由無期徒刑改為15年徒刑，林昆鋒15年徒刑、彭奕皓14年6月徒刑，全案還可上訴。（編輯：倪浩軒）