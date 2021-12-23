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影／越南情侶揭這件事讓人超驚訝！台越文化差異曝

▲來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。（圖／翻攝自影片）
▲來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-23 18:02:00

《四方報》報導，台灣有什麼文化是我們習以為常，但對外國人來說是很驚奇的呢？來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。近期他們就在影片中提到，有幾件事讓他們剛來台灣時覺得十分驚訝。 

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首先是按喇叭次數很少，阿明笑著說在越南時，只要是轉向或塞車，喇叭聲簡直是不絕於耳，但來台灣後發現幾乎沒有聽到。阿金則指出以前看台灣戲劇，以為台灣人只講中文，沒想到來台灣後發現有很多在地語言，像是台語和客語等等。再來，阿明說越南有給服務生小費的習慣，但發現台灣跟日本一樣，都不用給小費，而是有固定的服務費，讓他覺得十分新鮮。 

讓他們感到最驚訝的是情侶交往可以同居，而且在台灣是稀鬆平常的事。因為在越南，如果還沒結婚就同居，會引起社會輿論。不過阿明與金金來台灣後了解台灣文化，可能受到西方文化影響，對於同居比較不會大驚小怪。阿金提到她有大學同學跟男友同居，而且是男生搬進女生家，女生的爸媽也覺得很正常，非常喜歡這個「女婿」。另外，她也認識一對情侶，已經交往11年，在交往第9年時就生下小孩，但兩人並沒有結婚，不過仍然過著快樂的日子。這讓阿明與金金感到驚訝，不過也覺得這是不錯的事情，認為各地的文化和社會開放程度都不太一樣。 

阿明和金金的中文流利，畢業後選擇繼續留在台灣就業和生活。一起生活後開始當起Youtube頻道主，時常拍攝影片分享文化不同之處。這次影片主題相當獨特，讓人了解台越文化的差異。 

MinQin in Taiwan】 

Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCJVTrMfmKlPwp__Uoz5hwBQ 

追蹤 Facebook：https://www.facebook.com/MinQin-in-Taiwan-101033478658804 


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