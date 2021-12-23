影／越南情侶揭這件事讓人超驚訝！台越文化差異曝

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讓他們感到最驚訝的是情侶交往可以同居，而且在台灣是稀鬆平常的事。因為在越南，如果還沒結婚就同居，會引起社會輿論。不過阿明與金金來台灣後了解台灣文化，可能受到西方文化影響，對於同居比較不會大驚小怪。阿金提到她有大學同學跟男友同居，而且是男生搬進女生家，女生的爸媽也覺得很正常，非常喜歡這個「女婿」。另外，她也認識一對情侶，已經交往11年，在交往第9年時就生下小孩，但兩人並沒有結婚，不過仍然過著快樂的日子。這讓阿明與金金感到驚訝，不過也覺得這是不錯的事情，認為各地的文化和社會開放程度都不太一樣。
阿明和金金的中文流利，畢業後選擇繼續留在台灣就業和生活。一起生活後開始當起Youtube頻道主，時常拍攝影片分享文化不同之處。這次影片主題相當獨特，讓人了解台越文化的差異。
【MinQin in Taiwan】
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