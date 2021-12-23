防疫旅館飄菸味　檢疫男憂成防疫漏洞

有民眾反映住在三民區一家防疫旅館時，飯店空調時不時就飄來菸味，讓對菸味敏感的他痛苦不已，更擔心能聞到菸味是否會有病毒傳播風險，高雄市長陳其邁表示，防疫旅館的各項要求都要符合標準，而針對有人在防疫旅館抽菸，這是違法的行為，將請衛生局調查看是哪一位房客，違反菸害防治法相關規定，依法開罰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-23 12:45:06
對於有民眾反映在防疫旅館進行檢疫時房間空調傳出陣陣菸味，懷疑是有其他房間的檢疫民眾抽菸，也擔心病毒會不會因為空氣傳播造成感染風險，高雄市長陳其邁指出，自上週開始以對市內80家的防疫旅館作全面清查也找公衛專家作全面性的環境採檢以及檢查，希望務必要符合防疫最高標準的規範，他除了親自去之外，高醫的莊弘毅教授，工務局空調的專家，環保局也對環境進行監測場，從防疫措施到空間的要求，都要符合標準。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，依據目前實證，COVID-19病毒傳播途徑多以透過飛沫、接觸傳染，近距離接觸為主，針對防疫旅館，因應北部防疫旅館發生群聚疫情，自上週起指揮官陳其邁市長已要求市府防疫團隊由衛生局、工務局、環保局、勞工局並邀集專家技師逐家進行防疫輔導稽查，針對各項防疫相關軟硬體全面再進行查核。
潘炤穎說，包含各項清消工作細節、防疫動線區隔、通風及空調設施以及人員疫苗涵蓋率均嚴格把關，請市民朋友放心；至於民眾反應室內發生異味的問題，依法旅館房內不得吸菸，若有這方面困擾，得反應業者處理，若有發現住房民眾違規情事，禁菸場所吸菸者可罰2千至1萬元罰鍰。