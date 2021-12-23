最奢華過聖誕跨年！高空夜景、陽明山仙境　絕美夕陽陪吃

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SEA to SKY高空海鮮餐酒吧
位於微風信義百貨47樓的SEA to SKY高空海鮮餐酒吧，是Smith& Wollensky Taipei開創的全新品牌，可享受豐富海鮮搭配經典酒款，最著名的空中環繞式絕美夜景，一覽信義區完整高空景緻，備有暖爐的戶外用餐區，直接面對台北101及微風南山，室內座位則是面向大直美麗華與松山機場。聖誕節套餐主菜有波士頓龍蝦、S&W乾式熟成紐約客及香煎干貝到龍膽石斑佐鴨肝可選，還贈送香檳。
跨年則有IG必打卡的熱門經典海鮮盤，配上澳洲和牛翼板&鮮美魚菲力、松露鱘龍魚&波士頓龍蝦或美國頂級肋眼16oz等主餐。或選擇海膽魚子醬生蠔盤、和牛潛艇堡等派對美食搭配。跨年當晚從22:00起，邀來知名爵士樂團亞斯音樂ARS MUSIC演出。更加碼開賣含3杯限定酒款的戶外高空跨年101煙火景觀站票。
Wonder.land仙境
座落於陽明山的Wonder.land仙境，人如其名，實現遠離塵囂的仙境，絕美夕陽映照在戶外純白空間，甚至可以坐在草地上，讓溫暖日落陪用餐，夜晚則有滿天星辰化作浪漫燈海。
擁有派對魂的Wonder.land仙境，聖誕節邀來潮流電子音樂廠牌MIXTAKE MUSIC攜手義大利葡萄酒品牌帕里歐莊園，打造聖誕餐宴，套餐以經典泰式餐餚加上特製法式香料烤春雞，搭配法朋蛋糕。
跨年更延續去年營火儀式，搭配薩克斯風吹奏、魔術師桌邊表演、歌手駐唱等節目接力，每兩個小時換上不同風格DJ駐場，從Chill house到HipHop，加碼搭配加碼別出心裁的山頂跨年煙火秀，直接狂歡到明年！
和牛47
結合燒肉、和牛壽司、懷石三大料理於一身的和牛47，位於微風南山星空塔47樓，與台北101僅約100公尺距離，堪稱跨年煙火第一排。期間限定牛生牛肉四種盛合、本日嚴選三拼、日本和牛極選菲力牛排、南非深海生蠔等，9道頂級佳餚的冬璨套餐，從聖誕節慶祝到跨年。
上桌掀開透明玻璃蓋，竟飄散出雲霧引起驚呼，原來是使用稻桿煙燻的日本A5菲力角切嚴選三拼。清酒凍及橙醋凍營造出南非深海生蠔，獨特的立體結冰效果，彷彿在台灣無法體驗的冰天雪地情境中用餐。跨年還提供限定鮑魚海膽炊飯，保證令人難忘。
麻辣45
跨年冷颼颼，還是想吃火鍋圍爐嗎？全台唯一使用100%和牛油的麻辣鍋底，麻辣45獨特的重慶九宮格吃法超浮誇，位於微風信義百貨45樓的台北本店，擁有180度的觀景露臺，讓城市夜景成為餐廳最美的店裝。
跨年還可清晰觀賞到台北101精彩煙火秀，再吃上包含日本和牛、澳洲和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、鮑魚、干貝等多達25種食材的豪華海陸跨年限定套餐，真是太過癮。