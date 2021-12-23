拜登鬆口2024將競選連任！再戰川普只會「更有決心」
高齡79歲的美國總統拜登與美國首位女性亞非裔副總統賀錦麗，兩人對於2024年大選是否競選連任等問題，始終沒有明確對外發表結論。外界多認為拜登年事已高，並不看好拜登計畫2024年競選；不過在《美國廣播公司》22日的節目中，拜登首度親口回應主持人提問，表示自己打算競選連任，若前總統川普也競選的話，只會更增強他競選動機。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-23 13:11:16
根據《CNN》報導，在美國當地時間22日的新聞節目《今夜世界新聞》（World News Tonight）中，主持人謬爾（David Muir）對現任美國總統拜登進行獨家專訪，主持人謬爾（David Muir）問及拜登是否計劃競選連任時，拜登明確表示將再次參選的意願。
拜登表示，自己是一個非常尊重命運的人，「命運曾多次介入我的人生，如果到時候我的身體狀況如同現在一樣健康，那麼我會再次參選。」，而主持人追問，若拜登2024年要參與大選，是否意味著要和川普競爭，拜登則先笑回「你現在是想誘惑我」，接著才正面回應，「當然，如果他是被提名人，我為什麼不跟川普競爭？」，並稱川普參選只會更增加自己打算競選連任的意願。
白宮先前多次表示拜登有意爭取連任，上個月白宮新聞秘書莎琪 ( Jen Psaki ) 就透露「拜登打算再次參選」，副總統賀錦麗（Kamala Harris）上周接受《華爾街日報》（Wall Street Journal）專訪時則語帶保留地表示，自己沒想過拜登再戰2024，或是和拜登談論過這件事。
若屆時高齡81歲的拜登不尋求連任，包含賀錦麗以及美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），曾參加過民主黨內總統初選、上電視批評拜登政府的移民政策的卡斯楚（Julián Castro）和密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）等人在內，民主黨內部將會有一場激烈的初選。