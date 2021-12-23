唐鋒炒股獲利逾6億 古董張員工提供帳戶二審輕判10月
股票上櫃公司「唐鋒實業」前董事長周武賢，11年前與股市聞人「古董張」張世傑、蘇美蓉等人聯手炒作唐鋒股價，獲利逾6億元。古董張的員工林冠華因提供證券、銀行帳戶協助炒股，被依證交法起訴。高等法院考量林男坦承犯行，今（23）日維持一審判決，輕判10月。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-23 13:06:58
張世傑、蘇美蓉於2010年6月間，邀請前唐鋒董事長周武賢、董事曾能聰等公司派成員，共同炒作拉抬唐鋒股價，由公司派提供掌控的股票配合炒作，並配合作手向媒體散發不實財務預測等利多消息，張世傑則運用員工林冠華等人頭帳戶炒股。
2010年7月2日起至8月30日止，張世傑與蘇美蓉連續高價買入股票，並連續委託買賣而「相對成交」，造成唐鋒股票交易活絡的表象，使唐鋒自每股39.25元飆至238.5元，張世傑所控制的證券帳戶合計獲利2億2663萬餘元。
案發後潛逃大陸3年才被押解返台歸案的周武賢，2016年被最高法院認定，犯後態度不佳，判處7年定讞、張世傑判處8年6月定讞、曾能聰判處7年4月定讞。同案被告、股市炒手王寶葒，一審判處3年10月，後來遭殺手狙擊身亡，獲公訴不受理；蘇美蓉通緝中。