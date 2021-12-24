名家論壇》網路溫度計／林昶佐力拚反罷免　搭綠營順風車

四大公投結束，緊接著登場的是明年1月9日台北市中正、萬華區立委林昶佐罷免案投票。林昶佐近日臉書頻頻發文尋求鄉親力挺，而民進黨立委羅致政接受媒體訪問時提及，林昶佐罷免案能否通過，關鍵在於國民黨要不要傾黨之力動員，面對藍軍的攻勢，林昶佐近幾個月的行事作風也從低調改為積極應戰，同時更勤跑地方，修補與基層的關係，努力於臉書社群經營，希望陸戰、網路戰能夠一把抓，爭取反罷免機會。





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環南遭嗆後轉低調網路聲量「躺平」！林昶佐近期勤跑基層拚反罷免





▲林昶佐近半年聲量趨勢變化。（圖／網路溫度計提供）

▲林昶佐「環南市場事件後3個月vs.近3個月」網路好感度。（圖／網路溫度計提供）