顏寬恒稱匿名送代步車 四叉貓「懶人包」狂酸：臉皮真薄
顏寬恒昨（22）日在臉書發文，指自己送了前立委陳柏惟肇逃案的被害者一部代步車，引發外界是否在消費被害者的爭議。對手林靜儀質疑，「何苦去打擾一位跟這次選舉無關的老人家？」顏寬恒則強調送車是善意的關心。對此，網紅「四叉貓」劉宇整理出「送車懶人包」，嘲諷顏寬恒「臉皮真是超薄！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 14:24:58
顏寬恒在臉書披露自己贈送陳柏惟肇逃案的被害者代步車一事，強調「選舉會過去，溫情會留下來。政治只是一時，生活才是永遠」。但立即遭到陳柏惟回嗆送車是「邪惡計畫」、「泯滅良心」，林靜儀也質疑「到底是真心關心人家，還是在利用人家的傷口、別人的不幸，來達到自己政治上的目的？」
四叉貓今日更在臉書發文整理出顏寬恒「送車懶人包」：
1.十年前陳柏惟撞到白老先生。
2.顏寬恒幾個月前匿名送白老先生代步車，白老先生一定是顧慮３Ｑ是現任立委所以不敢收。
3.陳柏惟在10月29日卸任立委。
4.顏寬恒12月又拜託當地里長再匿名送一次代步車。
5.接著發文表示白老先生終於收下車車，炫耀自己做善事。(12/22)
6.今天(12/23)早上九點寬恒接受記者聯訪時說自己是匿名送，為善不欲人知。
7.然後全台灣都知道顏寬恒送了車車給白老先生。
8.顏寬恆還強調一直持續拜訪白老先生（結果只有兩次）。
9.剛才十點多，白老太太接受訪問時表示根本沒收下車車，早就請里長把車子帶走想送誰都可以。
四叉貓不禁狂酸，「硬要匿名送，對方收下再發文炫耀自己送台車，這下子全台灣都知道是你送的啦！前幾天江啟臣還拍影片說顏寬恒臉皮有夠薄，真是超薄耶！送台車也要放送給大家知道」。（編輯：倪浩軒）