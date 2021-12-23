中市節能示範計畫啟用 打造低碳城市創「三贏」

台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今（ 23 ）日舉行開幕啟用，台中市長盧秀燕表示，示範計畫選定台中市惠新停車場及市政大樓惠中樓，可達「一兼三顧」效果，由市府提供合適的公有用地；協力廠商提供能源管理系統及儲能設備，以虛擬電廠概念，優化電力使用效率並帶動能源產業發展；也可降低台中使用燃煤發電，提升空氣品質，打造低碳城市，創造市府、廠商、城市「三贏」。

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盧秀燕指出，上任以來減少燃煤、嚴加管理製造空污廠商，更積極發展綠能，並將電力有效運用，像是將機關、學校屋頂改為太陽能發電；打造風雨球場自力發電；以及由市府提供公有土地、廠商負責能源管理系統、儲能設備與後續管理維運。今日是第一座釋出公有土地興建大型儲能設備，感謝親家集團董事長張鈞豪，善盡企業社會責任參與，未來市府將持續尋求合適地點，鼓勵廠商設置。

盧秀燕說明，市府選定鄰近市府機關、百貨商場及人車來往密集的惠新停車場，建置「智慧能源管理系統」，以智慧能源管理結合 3 座電動車充電設備，提供民眾電動車充電；利用夜間用電離峰時間儲電，並於日間用電尖峰時間供電給該場電動車充電使用，達到電力「削峰填谷」，降低尖峰時間用電需求，緩解該區域電網的用電負擔，將節能環保概念，推廣所有市民。

交通局長葉昭甫指出，儲能系統為未來最佳的電力輔助服務裝置，可降低台中火力發電廠尖峰負載量及 24 小時基載量，並緩衝再生能源發電間歇性及不可預測的供電，對電網造成的衝擊，也可解決火力發電廠以燃煤、燃油、燃氣發電機作為基載容量，造成空氣污染議題，減輕燃煤發電廠負擔並逐漸轉型為備援電力，階段性達成減煤目標，邁向無煤城市願景。

葉昭甫表示，示範計畫以智慧能源管理系統為主要設備，執行內容結合工研院綠能所；台中市電動車數量成長速度十分驚人，市府在電動車電費上的支出逐年成長，示範計畫應用儲能系統能量轉移的功能，將離峰電力轉至尖峰使用，同時降低電動車充電在尖峰對於電網的衝擊。世界各國應用案例很多，像是美國儲能虛擬電廠設置、德國太陽能電池整合儲能系統全日供電等。

此外，為展現台中市低碳城市生活願景，透過市政大樓惠中樓前的儲能系統融合公共藝術，同步展示速寫藝術家蔡語婕（

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