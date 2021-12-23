▲ GoShare® 變身 GoldShare 多重「金」喜！

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GoShare 為全台用戶準備了「GoldShare 金喜吊飾」開廂禮，外包裝以金色星光點綴，吊飾獨特的鏤空金屬外型，其中更蘊含了 DIY 趣味設計：用戶可轉開吊飾邊框並自由調整角度、變成立體球形。
全台「金」喜趟趟 $0 元起！
12/24 至 12/26，租借全台「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟騎乘前 6 分鐘起跳價 $0 元、之後每分鐘 $2.5 元，盡情享受騎乘 GoShare 約會聚餐的歡樂時刻。
千萬騎乘金好康來「金」的，騎乘換電即享豐厚大獎！
即日起至 2021/1/2，GoShare 將透過騎士挑戰與臉書官方粉絲團互動，祭出總價值逾千萬的騎乘金福利。於 GoShare App 參加聖誕跨年限定騎士挑戰，每騎乘 1 趟或換電 1 次，就能領取百元騎乘金獎勵；完成所有指定騎士挑戰，最高獨享總價值超過 $20,000 元的騎乘金。活動期間，按讚 GoShare 臉書官方粉絲團並追蹤最新動態，可捕捉不定時發放的騎乘金驚喜。
台新全卡友獨享「金」喜，趟趟加碼 22% 回饋！
即日起至 2022/1/2，使用台新銀行任一信用卡支付 GoShare 騎乘費用（綁定於 Apple Pay 或 LINE Pay 付款不適用）、單筆結帳金額大於 $21 元，並於台新銀行官網或台新 Richart Life App 完成活動登錄，每趟可獲得 22% 刷卡金回饋，活動期間回饋總額上限 $200 元。
→ 更多活動詳細資訊，可鎖定「GoldShare 聖誕來金的」活動頁面、「台新全卡友享金喜
」活動頁面與 GoShare 臉書官方粉絲團。