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亞洲大學附屬醫院副院長暨腎臟科主任周哲毅表示，患者自從因洗腎後，陸續出現精神不佳、皮膚搔癢、神經病變、關節痠痛等症狀，原因在於傳統血液透析是利用擴散作用清除小分子毒素，如尿素氮和肌酸酐，能改善噁心嘔吐、昏迷等尿毒症狀，但卻無法有效清除中分子或大分子毒素，進而影響生活品質。
新型過濾器 改善營養狀況、減少藥物依賴
周哲毅主任指出，受限傳統「人工腎臟」(血液透析過濾器)的設計，即便增加透析時間和次數，也無法有效清除體內中大分子毒素及慢性不適症狀，而新型過濾器則能將中大分子毒素透過透析膜清除，保留人體所需的蛋白質，讓過濾過程更接近原本的腎臟功能，改善營養狀況、減少對藥物的依賴。
延長殘餘腎功能 對症下藥達最佳治療效果
不過，周哲毅主任也強調，無論是傳統或新型過濾器，目的都是希望能延長殘餘腎功能，將體內毒素盡可能排出不要殘留，尤其前者對於小分子毒素過濾效果佳，後者則能強化過濾中大分子毒素，因此醫師會根據患者的狀態及症狀採取不同的工具，以達到最佳治療效果。
日常飲食控制 減少尿毒素累積
因此，周哲毅主任提醒，洗腎患者除了定時接受透析外，日常生活也應控制鹽分與水分的攝取，並適度運動、控制飲食、按時服藥、維持血壓穩定，才能減少尿毒素累積，若出現皮膚搔癢、不寧腿、對藥物依賴過重、營養狀況不佳等狀況時，可與醫師討論調整透析模式，以提升生活品質。
資料來源：健康醫療網 洗腎精神不濟、骨頭痠痛？ 「新型血液透析過濾器」助改善
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