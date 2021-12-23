鼓勵機車族轉乘捷運 北市停管處推「轉乘捷運停車優惠」
為了促進機車族將車輛停至定位後轉乘捷運，台北市停車管理工程處從元旦起，將再開放民眾於停車場停放機車後，並以悠遊卡作為停車費繳款管道，若再轉乘捷運將會提供折扣優惠，每筆將會有5元的轉乘優惠，以此鼓勵眾轉乘捷運，提高轉乘意願。
記者丁上程／台北報導
2021-12-23 15:02:07
停管處表示，從108年起全台北市的機車收費政策一共分為四階段，目前推動區域為第2階段市中心區捷運站周邊，考量收費區域擴大及民眾多使用悠遊卡搭乘捷運習慣，為鼓勵民眾搭乘捷運至目的地，除現有「路邊」機車轉乘捷運停車優惠外，停管處自111年1月1日起再提供轄管路外停車場機車轉乘捷運優惠方案，民眾如於前述停車場停放機車，離開停車場時使用悠遊卡繳費且相同悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，每筆停車費即可直接享有折扣5元轉乘優惠，以鼓勵民眾轉乘捷運，提高民眾轉乘意願。
至於非停車場的路邊停車格，停管處方面表示，民眾若使用悠遊付繳交停車費，而當日也有透過該悠遊付綁定帳號，以「嗶乘車」的方式搭乘捷運者，每筆停車費也將享有5元的回饋金，符合回饋資格之停車將於次月統計，並統一回饋儲值金至悠遊付帳戶，民眾無需額外申請，與「路外停車場」機車轉乘捷運優惠條件方式有所不同，民眾可依使用習慣，多加參考利用。