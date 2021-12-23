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第3劑開打！8類人接種「基礎加強劑」　間隔25天就可施打

▲明（24）日第3劑疫苗開打！流行疫情指揮中心今（23）日再做出說明，針對免疫不全人等8大類民眾，接種第3劑與一般民眾不同，是屬於施打「基礎加強劑」，且間隔25天就能接種，接種劑量也不同，是打全劑量的新冠疫苗。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲明（24）日第3劑疫苗開打！流行疫情指揮中心今（23）日再做出說明，針對免疫不全人等8大類民眾，接種第3劑與一般民眾不同，是屬於施打「基礎加強劑」，且間隔25天就能接種，接種劑量也不同，是打全劑量的新冠疫苗。（圖／新北市政府衛生局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 15:07:27

明（24）日第3劑疫苗開打！流行疫情指揮中心今（23）日再做出說明，針對免疫不全人等8大類民眾，接種第3劑與一般民眾不同，是屬於施打「基礎加強劑」，且間隔25天就能接種，接種劑量也不同，是打全劑量的新冠疫苗。

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▲指揮中心說明基礎加強劑。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明基礎加強劑。（圖／指揮中心提供）
馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌向民眾說明，何為疫苗基礎加強劑；邱南昌說，12歲以上的國人，經醫師評估後，是屬於病情穩定的免疫不全，或免疫低下患者，建議接種基礎加強劑。

邱南昌指出，符合資格的民眾有8大類，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者；器官移植患者/幹細胞移植患者；中度/嚴重先天性免疫不全患者；血液透析患者；HIV陽性患者；目前正使用高度免疫抑制藥物者；過去6個月內接受化療、放療者；以及經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者。

邱南昌說，建議基礎加強劑只要與第二劑間隔28日，容許4天寬限期，間隔25、26、27、28天視為有效劑次，可接種全劑量的莫德納、BNT或高端疫苗。

另外，邱南昌也說，對於施打追加劑的民眾而言，第3劑是提升保護力，所以不需要打到全劑量，打半劑就能提供保護力，且副作用小。

▲指揮中心說明，為何莫德納第3劑疫苗僅打半劑。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明，為何莫德納第3劑疫苗僅打半劑。（圖／指揮中心提供）
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