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「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔抖出4條線索　群組內幕洩出

▲資深狗仔余果棟爆料人妻女神也有下海從事飯局、性交易，引發討論。（圖/《這！不是新聞》YT）
▲資深狗仔余果棟爆料人妻女神也有下海從事飯局、性交易，引發討論。（圖/《這！不是新聞》YT）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 15:15:09

王力宏遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料，牽扯出婚前婚後約砲、召妓的多種不堪內幕，而也讓演藝圈桃色風波鬧得沸沸揚揚，不少資深狗仔、記者都出面爆料，還有許多事件尚未浮出檯面，南拳媽媽成員彈頭日前砲火全開轟黑人「逃跑總是最快」，還意外扯出當年王朝903事件，引發討論。而近日，資深狗仔余果棟上節目時，又爆料一名女神級藝人在檯面上的形象都非常好，但在婚前卻有賣淫、接飯局的作為。

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余果棟在《這！不是新聞》節目中透露，自己是從一位消息來源很準確的小開得知，某位影視歌三棲的女星有在做性交易，余果棟透露「當時候接獲爆料的時候，這位女星還沒有結婚，形象非常好還拍了很多戲，但是她接的飯局不是一般人，而都是小開」。

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▲資深狗仔余果棟爆料人妻女神也有下海，且在小開群組間傳開。（圖/《這！不是新聞》YT）
余果棟表示，這起事件會爆出是因為，這些小開都有群組，某天小開A和小開B發現兩人都有與該女星私會，於是自己被問是否有興趣跟拍，當時自己僅表示『如果有的話，馬上打給我』，直至有一次對方突然急打電話來表示『趕快找人去機場，她要去日本了』」。

不過，由於不知道該女星是要去日本何處、前往哪間飯店，余果棟向長官稟報之後，認為非常難追蹤，於是作罷。余果棟也說「該女星去一趟就會有包代言加付費旅遊，據說是1千萬，有沒有做那些事，我們就不得而知，而在後續半年，那女星就結婚了也生了小孩，形象比以前還要更好，大家就慢慢等著，有一天會真相大白」。（編輯：張嘉哲）

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