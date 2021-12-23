三方攜手愛無限 耶誕送暖 台南弱勢家庭喜獲3000份禮物包

TVBS 信望愛永續基金會與台南市政府及南市 61 個教會一起串連愛心，募集了 3,000 份禮物包，將發送給南市 3,000 戶經濟弱勢家庭。市長黃偉哲今（ 23 ）日親自感謝各單位攜手在寒冬中送暖並頒贈感謝狀。禮物包裏有 TVBS 信望愛永續基金會捐贈的 500 元食物兌換券及基督教文化交流協會則各地教友加碼捐贈的 500 元，共 1000 元兌換券，還有聖誕祝福卡及其他小禮物，將聖誕祝福與愛心禮物一同送給需要的民眾。

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黃偉哲表示，歲末年初的時候，社會上有許多需要被關懷的人，非常感謝 TVBS 信望愛永續基金會、基督教文化交流協會、台南市基督教協進會及許多基督教的弟兄姊妹，大家關愛台南一些弱勢、邊緣，及尚未符合政府相關社會安全網的朋友們伸出援手，讓他們在寒冬中感受到社會的溫暖。

TVBS 信望愛永續基金會副董事長黎少倫表示，今年疫情嚴峻期間，多數弱勢家庭因主要負擔家庭生計者被迫停業、停工，而頓失收入來源，生活陷入困境，因此 TVBS 信望愛永續基金會、基督教文化交流協會在全台 9 個縣市推動「攜手．愛無限幫助弱勢計畫」，將禮物包發送予經濟弱勢家庭。他要特別感謝台南市社會局局長陳榮枝的大力幫忙，在短時間內將計畫變成可能，讓許多弱勢家庭得到溫暖。

▲台南市長黃偉哲(左二)、TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫(左三)、基督教文化交流協會理事長魏悌香(右一)、台南市基督教協進會理事長蔡安祿(左一)及社會局局長陳榮枝(右二)等人一起將禮物包放在聖誕樹下（圖／記者林怡孜攝，2021,12,23）