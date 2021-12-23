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三方攜手愛無限 耶誕送暖 台南弱勢家庭喜獲3000份禮物包

▲黃偉哲致贈感謝狀予TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫（圖／記者林怡孜攝，2021,12,23）
▲黃偉哲致贈感謝狀予TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫（圖／記者林怡孜攝，2021,12,23）

記者林怡孜/台南報導

2021-12-23 15:12:43

TVBS信望愛永續基金會與台南市政府及南市61個教會一起串連愛心，募集了3,000份禮物包，將發送給南市3,000戶經濟弱勢家庭。市長黃偉哲今（23）日親自感謝各單位攜手在寒冬中送暖並頒贈感謝狀。禮物包裏有TVBS信望愛永續基金會捐贈的500元食物兌換券及基督教文化交流協會則各地教友加碼捐贈的500元，共1000元兌換券，還有聖誕祝福卡及其他小禮物，將聖誕祝福與愛心禮物一同送給需要的民眾。

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黃偉哲表示，歲末年初的時候，社會上有許多需要被關懷的人，非常感謝TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會、台南市基督教協進會及許多基督教的弟兄姊妹，大家關愛台南一些弱勢、邊緣，及尚未符合政府相關社會安全網的朋友們伸出援手，讓他們在寒冬中感受到社會的溫暖。


TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫表示，今年疫情嚴峻期間，多數弱勢家庭因主要負擔家庭生計者被迫停業、停工，而頓失收入來源，生活陷入困境，因此TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會在全台9個縣市推動「攜手．愛無限幫助弱勢計畫」，將禮物包發送予經濟弱勢家庭。他要特別感謝台南市社會局局長陳榮枝的大力幫忙，在短時間內將計畫變成可能，讓許多弱勢家庭得到溫暖。

▲台南市長黃偉哲(左二)、TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫(左三)、基督教文化交流協會理事長魏悌香(右一)、台南市基督教協進會理事長蔡安祿(左一)及社會局局長陳榮枝(右二)等人一起將禮物包放在聖誕樹下（圖／記者林怡孜攝，2021,12,23）
▲台南市長黃偉哲(左二)、TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫(左三)、基督教文化交流協會理事長魏悌香(右一)、台南市基督教協進會理事長蔡安祿(左一)及社會局局長陳榮枝(右二)等人一起將禮物包放在聖誕樹下（圖／記者林怡孜攝，2021,12,23）
社會局長陳榮枝表示，受疫情的影響，政府對於受衝擊的家庭提供了擴大急難紓困方案，但對不少家庭而言仍生活有困難，故社工協助生活陷困需要經濟扶助的個案及家庭確實有較往年增加，今（110）年由基金會和交流協會共同發起的「攜手．愛無限幫助弱勢計畫」是第一年舉辦，也是一個佈建資源串連的開端，往後各區公所與各教會共同合作並連結，更加建構弱勢家庭照顧和關懷的資源，公私部門協力合作，讓大台南成為更美好、更幸福的城市。

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