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王力宏渣男行徑毀形象　徐乃麟強調「讓證據說話」

▲徐乃麟（左）談王力宏離婚。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲徐乃麟（左）談王力宏離婚。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-23 15:45:01

王力宏、李靚蕾離婚掀起演藝圈熱議，徐若瑄、By2妹妹Yumi等人都遭受波及，身為王力宏好友的陳建州（黑人），也因沉默不表態而遭砲轟。對此，藝人徐乃麟和唐從聖今（23）日一同出席電動麻將桌代言記者會時，也發表對於王力宏、李靚蕾離婚風波的看法。

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▲王力宏音樂底子深厚，會得樂器更是高達13種。（圖／翻攝自王力宏IG）
▲王力宏離婚一事鬧得演藝圈沸沸揚揚。（圖／王力宏IG）
徐乃麟過去透露曾陪女兒追星王力宏，對於李靚蕾爆料王力宏一事，他表示自己真的不知情：「我不知道跟他有什麼關係，只不過就是吃個飯。」希望大家都不要去捕風捉影，認為一分證據說一分話：「任何事情都要拿證據，現在手幾很方便，只要傳個訊息都可能會被截圖，或者是被錄影拍到，做錯事就一定跑不掉。」坦言輿論不宜多談，因為很多事都可能會無意重傷一個人，或是一個家庭。

對於李靚蕾爆料王力宏的真實性，或是女方提出的證據是否屬實，徐乃麟再次強調：「我不是說到底是不是，我只是說這種東西我們外人不多做評論。」被問到認不認為王力宏會東山再起，他回：「現在只要一個小事，網路很快就會發酵了，當然在某個層面，一定會受到影響。」也表示現在很多藝人的市場大多以大陸為主，所以藝人之間的言行舉止格外重要。至於彈頭砲轟黑人又反悔一事，徐乃麟驚訝直呼：「誰是彈頭？」透露自己節目能接觸的歌手不多，所以不太認識，也呼籲局外人不要在網路上多做文章。

▲徐乃麟（左）、唐從聖（右）今日一同出席電動麻將桌代言記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
▲徐乃麟（左）、唐從聖（右）今日一同出席電動麻將桌代言記者會。（圖／記者侯家瑜攝）

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