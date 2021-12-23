賞楓正當時 來去台中賞浪漫楓紅季

一年一度的賞楓季節正式到來！台中市觀光旅遊局推薦民眾到台中福壽山農場、大雪山國家森林遊樂區、武陵農場及八仙山國家森林遊樂區等地出遊感受冬日氣息，滿山楓紅如詩如畫，漫步其中令人驚喜。目前谷關及梨山地區正舉行「山谷燈光節」活動，明年 1 月 2 日前可參觀千朵玫瑰燈及全台最高聖誕樹，非常適合拍照打卡留念，體驗初冬楓紅浪漫。

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觀旅局表示，民眾可搭乘豐原客運預約公車前往福壽山農場，松盧楓紅為其著名景點，品種為掌葉楓，每年從 11 月下旬逐漸轉紅，現在正是賞楓最佳時期。農場用餐、住宿、觀光、導覽一應俱全，適合留宿過夜。住宿方面除提供一般客房外，尚有多種露營區房型可供選擇，此外農場內有福壽長春茶、烏龍茶、鐵觀音、武夷茶、水果脆片等各式伴手禮可供遊客參觀選購。

觀旅局指出，民眾也可由梨山搭乘預約公車前往武陵農場賞楓，該地以春花、夏果、秋楓、冬雪等特色為人知曉，目前的季節除楓葉外也可看到銀杏和落羽松，農場內有露營區及旅館，旅客們可以事先預約留宿過夜，一年四季都很適合前往渡假。另一個賞楓知名景點為大雪山國家森林遊樂區，該區楓樹以清楓及楓香為主，依照時序慢慢轉為黃、橙、紅色，多種色彩輪替，交織成豐富的層次，美不勝收。另外還可看到許多珍貴的小動物，如金翼白眉、帝雉、星鴉、台灣獼猴等。

此外，位於谷關附近的八仙山國家森林遊樂區原為台灣三大林場之一，以二葉松、台灣五葉松、肖楠及杉木為代表，目前的楓紅時節相當適合一家大小前往參觀欣賞，區內規劃有三條森林浴步道可觀察植物、賞鳥、享受森林浴。建議民眾可順遊谷關泡湯品嘗當地美食，沿著整個溫泉區有十幾家溫泉飯店及民宿，提供各種不同類型的住宿環境讓遊客選擇，推薦民眾安排兩天一夜的行程留宿過夜。