台北街頭出現比特幣ATM 金管會要查有無涉洗錢防制
虛擬貨幣投資熱絡，尤其是比特幣，近來國內街頭還出現了比特幣ATM，引發立委關注。國民黨立委賴士葆今（23）日就指出，目前台灣已有約20台比特幣ATM，金管會要不要管？對此，金管會主委黃天牧則表示，11月底已接受16家虛擬貨幣平台或交易商申請，也代表他們願意遵循洗錢防制相關規範，銀行局近期會逐一約詢業者，也會詢問是否有設置虛擬貨幣ATM，如果有涉及洗錢防制也會要求處理。
記者顏真真/台北報導
2021-12-23 15:38:54
賴士葆今日在立法院財委會質詢時提到，現在不僅金融機構在全台設有ATM，就連虛擬貨幣也開始設ATM，現在全台大約有20台左右比特幣ATM，金管會管不管？
金管會黃天牧表示，虛擬資產涉及洗錢防制就會管，金管會11月底已接受到16家虛擬貨幣平台或交易商申請，也代表他們願意遵循洗錢防制相關規範，銀行局近期會一家一家約談，也會了解虛擬貨幣ATM的問題，若有涉洗錢防制就會去處理。
金管會銀行局長莊琇媛則補充說明，金管會審查完這16家業者的申請資格條件後，也會在找他們來，屆時也會了解這些比特幣ATM是不是他們設立的，如果是他們設立的，會請業者說明做了哪些洗錢防制機制，若不是他們設的，業者內部一定也會有消息，也會了解到底是哪些人設的。