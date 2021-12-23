百萬劑AZ疫苗放到過期！奈及利亞「開挖土機」全輾碎
奈及利亞是非洲人口最多的國家，擁有超過2億人口，世界衛生組織（WHO）數據顯示，當地卻只有不到4％的成年人完整接種新冠疫苗。近日更有大約100萬劑由歐洲國家捐贈的AZ疫苗過期，只能全數被送往垃圾場報廢銷毀；對此，奈及利亞官員表示未來將不再接收快過期的疫苗捐贈。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-23 15:36:37｜2021-12-23 15:54:04
綜合《路透社》、《CNN》等外媒報導，截至12月19日為止，世界衛生組織統計奈及利亞確診數約22萬，死亡近3千例，而接種疫苗劑數則超過1297萬劑，然而該國卻因為公共基礎設施不足、疫苗保存期限過短，甚至有疫苗「過期後」才送抵奈國，導致有100多萬劑AZ疫苗無法在過期前順利施打完畢，奈及利亞政府只好宣告疫苗過期，並於22日在首都阿布賈（Abuja）的垃圾掩埋場，利用挖土機公開輾壓銷毀疫苗。
由於非洲各國疫苗供給短缺，這些疫苗是由疫苗分配平台COVAX分配，運達奈及利亞時，距離過期僅剩4到6周的時間，國家衛生保健發展署執行主任舒艾碧（Faisal Shuaib）就表示，奈及利亞是被迫接受這些疫苗「他們很清楚疫苗的保存期限很短」。
當局表示，目前已成功銷毀106萬6214劑的過期疫苗，之所以公開銷毀疫苗是為了遵守對人民公開透明的承諾，並希望讓國民能對疫苗接種計畫產生信心。然而除了「即期疫苗」到貨時效期過短外，奈及利亞也因電力短缺、基礎設施不足影響疫苗配送，無法順利施打。
對此，國家衛生保健發展署負責人帥卜（Faisal Shuaib）也宣布，奈及利亞未來將不再接收這些「即期疫苗」，只是接下來還有數百萬劑疫苗將湧進非洲，多數國家面臨的接種意願低下和施打普及困難等問題卻仍未解決，除了疫苗將再度被銷毀掩埋外，外界也擔憂這些疫苗覆蓋率低的地區未來可能出現新變異株。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。