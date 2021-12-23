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自己的競選歌自己唱　消波塊樂團糗顏寬恒：錄到燒聲

▲顏寬恒發布競選歌曲「海線故鄉」，合作的樂團就叫「消波塊」。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.23）
▲顏寬恒發布競選歌曲「海線故鄉」，合作的樂團就叫「消波塊」。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.23）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-23 15:45:55｜2021-12-23 15:58:16

中二立委補選，國民黨候選人顏寬恆今發佈競選歌曲「海線故鄉」，有趣的是，競選歌曲不僅由顏寬恒擔任主唱，配合的樂團就叫「消波塊」。樂團團長KT是沙鹿人，他透露顏寬恒是很認真的人，「練習很多次，正式錄唱時都燒聲了。」

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顏寬恒今（23日）下午正式發布競選歌曲「海線故鄉」前，競選總部已先一步播放歌曲，大家覺得主唱的聲音很耳熟。果然發布會一開場，他便站上主唱位置，跟著樂團一起表演起來，唱完還扮演主持人，訪問團長創作的心路歷程。

樂團名字叫「消波塊」，剛好和網友為顏寬恒取的代號相同，媒體好奇他是否自組樂團？顏寬恒笑說是巧合，樂團已成立6年，他在一個家長會活動認識他們，得知團長KT和妹妹顏莉敏是舊識，幾次互動覺得理念相近聊得來，因此向他們邀歌，希望把在地精神發揮出來。
▲選情緊繃之際，顏寬恒難得露出輕鬆神情，上台高歌。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.23）

▲選情緊繃之際，顏寬恒難得露出輕鬆神情，上台高歌。（圖／顏寬恒競選總部提供，2021.12.23）
顏寬恒說，歌詞裡的「我的心在那不曾離開 那是我的故鄉我的家 雖然很多不公及不義 我也勇敢面對不曾驚慌」，正像他此刻的心境，選舉剩下18天，想必將面臨更多莫名的指控與抹黑，但他會像歌詞寫的一樣「守護這個阮作陣成長的故鄉」。

對於他送陳柏惟10年前肇逃案受害者代步車，所引起的議論，顏寬恒強調自己基於善心持續關心白老先生。當時他請車行送車過去，白家第一時間不接受，車行先後找了第三者、里長協助，最後說服白老先生。他強調這只是一個不具名的善舉，沒有任何政治操作，並批評陳柏惟事發當下沒對自己的錯負責，被踢爆之後，「現在才打電話問白家人有沒接受代步車，是關心還是施壓？我們不想多講，請對手不要有太多政治聯想，也不要做泯滅人性的指控。」

顏寬恒競選歌曲　歌名《海線故鄉》

聞到海風的味  那是我的家鄉
親切的笑容  溫暖打招呼

漸漸城市進步那同時
人情味也淡淡薄去
以前蜻蜓滿天飛
現在見不到那景象

舊厝前面天橋還在那
回家玲瓏轉 不知轉去哪
未來的道路我們鬥陣開
守護這個阮作陣成長的故鄉

我的心在那不曾離開
那是我的故鄉我的家
雖然很多不公及不義
我也勇敢面對不曾驚慌

我的心在那 不曾離開
那是我的故鄉我的家
有空一定要記得回來
因為有我有你才強大

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