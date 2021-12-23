自己的競選歌自己唱　消波塊樂團糗顏寬恒：錄到燒聲

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樂團名字叫「消波塊」，剛好和網友為顏寬恒取的代號相同，媒體好奇他是否自組樂團？顏寬恒笑說是巧合，樂團已成立6年，他在一個家長會活動認識他們，得知團長KT和妹妹顏莉敏是舊識，幾次互動覺得理念相近聊得來，因此向他們邀歌，希望把在地精神發揮出來。
顏寬恒說，歌詞裡的「我的心在那不曾離開 那是我的故鄉我的家 雖然很多不公及不義 我也勇敢面對不曾驚慌」，正像他此刻的心境，選舉剩下18天，想必將面臨更多莫名的指控與抹黑，但他會像歌詞寫的一樣「守護這個阮作陣成長的故鄉」。
對於他送陳柏惟10年前肇逃案受害者代步車，所引起的議論，顏寬恒強調自己基於善心持續關心白老先生。當時他請車行送車過去，白家第一時間不接受，車行先後找了第三者、里長協助，最後說服白老先生。他強調這只是一個不具名的善舉，沒有任何政治操作，並批評陳柏惟事發當下沒對自己的錯負責，被踢爆之後，「現在才打電話問白家人有沒接受代步車，是關心還是施壓？我們不想多講，請對手不要有太多政治聯想，也不要做泯滅人性的指控。」
顏寬恒競選歌曲 歌名《海線故鄉》
聞到海風的味 那是我的家鄉
親切的笑容 溫暖打招呼
漸漸城市進步那同時
人情味也淡淡薄去
以前蜻蜓滿天飛
現在見不到那景象
舊厝前面天橋還在那
回家玲瓏轉 不知轉去哪
未來的道路我們鬥陣開
守護這個阮作陣成長的故鄉
我的心在那不曾離開
那是我的故鄉我的家
雖然很多不公及不義
我也勇敢面對不曾驚慌
我的心在那 不曾離開
那是我的故鄉我的家
有空一定要記得回來
因為有我有你才強大