無視公權力！彰化男在警局前挑釁 警建請「預防性羈押」
彰化一名陳姓男子，21日深夜11時許駕駛小貨車到萬興派出所外狂按喇叭、狂踩油門空轉輪胎製造噪音後逃逸，警製單告發違規，並依公共危險罪移送，但由於陳男有涉嫌挑戰公權力之虞，加上多次酒後大鬧警局紀錄，彰化縣警察局芳苑分局今（23）日建請檢察官向彰化地方法院聲請預防性羈押，以保障大眾生命、財產安全。
編輯中心／綜合報導
2021-12-23 15:57:17
據了解，一名年約44歲的陳姓男子，從事裝潢工作，日前疑似因和鄰居發生衝突，對警方心生不滿，因此在深夜跑到派出所前狂按喇叭、狂踩油門空轉輪胎又不斷暴衝再緊急煞車製造噪音，吵醒許多正在熟睡的民眾，行徑也相當危險，更有多個當地人指稱，他在是個檢舉狂人，還常在酒後到警局謊報案、大鬧警局紀錄高達8次。
值班警員在當晚見狀，立刻對其施以盤查，但他卻加速逃逸，過程中不只蛇行飆速、變換車道，也多次緊急煞車最後又把車輛停放在路中央，涉及公共危險，警方開單告發，並因涉及危險駕駛，依照公共危險罪移送偵辦。
不過今日彰化縣警察局芳苑分局認為陳男作為除挑戰公權力外，也有嚴重危害公眾人身安全之虞，因此報請彰化地檢署指揮偵辦，持拘票將人拘提到案，建請檢察官向彰化地方法院聲請預防性羈押。（編輯：林莞茜）