《腦科學事件簿》雙姝視角揭開當代社會弊病

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以第一部中四起案例為例：〈偏執的妄想〉由雙線開展，一邊是受連續女童誘拐案所苦的警員周靖琳，另一邊則是受警方所託，回台辦案的犯罪側寫湯英理。小說的開始將舞台設置在受到炸彈威脅的百貨公司，從湯英理在事發前，留意劫匪提著厚重的紙袋進入百貨公司，當劫匪棄置提袋後， 她立即上前查看發現爆裂物，隨即通知警方。亞蘇在極短的篇幅內，成功建立湯英理善於觀察與推理並極具膽識的特質。
作者亞蘇在後續的單元劇裡也在社會議題和角色成長中掌握了極佳的平衡，第二案《思覺失調的行刑者》以醫院老人意外猝死事件與校園跟蹤事件為主題，以「謀殺」點出了醫院過勞下護理人員的困境。第三案《尤里西斯合約》將舞台帶往校園生活，日常本該愜意自在，但女性的日常卻被威脅環伺。亞蘇在本案中透過「恐怖情人」以及騷擾案，點出女性面對騷擾時的為難與掙扎。首部曲最後一案《消失於血沫的屍體》則是以酒店女子遭害為主軸，以角色的應對舉止呈現世俗對於性工作者的污名以及厭女如何作用於社會。
原文授權轉載自「鏡文學」
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