超稀有！隱藏版免費LINE貼圖曝光 網讚：厭世白眼好爆笑
日前冬至LINE才大手筆送出多達7組的免費貼圖供下載，今（23）日又有幾組隱藏版貼圖悄悄上架，連進入貼圖小舖中都找不到的超低調免費貼圖，還是網友厭世白眼必備的款式，各種諧音梗還有動態貼圖超爆笑，只有漂亮不夠看，要賤賤的可愛才是王道啊！快點一起下載從聖誕搞笑到新年。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-23 16:54:43
與三隻貓一起生活的插畫與平面設計師黑眼包， 曾出版多本插畫旅遊及瑜珈書。2014年開啟LINE貼圖創作，獨創金桃Baby、黑桃A喜等超爆笑角色獲大眾喜愛日前才與拾覺手搖飲合作聯名杯設計，擅長以厭世搞笑的風格獲大眾喜愛，數款貼圖都登上熱門下載排行榜。
黑眼包最近才開通LINE官方帳號，今天竟然偷偷送出金桃Baby動態免費貼圖！只要將LINE禮物的官方帳號加入好友，或點擊傳送門即可擁有，下載期限至2022/1/18。
擁有各種爆笑發言的超ㄎㄧㄤ鴨鴨，一直都為大家帶來歡樂，最新「日子還是要過鴨」主題，鴨鴨戴上聖誕帽喊出DUCK不必鴨、淚惹鴨、粗乃面對鴨，超動感搞笑。現在聖誕節趕快載起來，立馬送給朋友超蠢萌的祝福。點擊傳送門即可擁有，下載期限至2022/1/20。
人氣Youtuber鹽酥的鵝肉麵，以率性的灰灰企鵝現身，高傲地雙手環抱胸前翻著白眼，或趴地流汗的慵懶姿態，都點中大家笑穴。尤其吶喊照騙吧、蛤我還好ㄟ，厭世作為反而更圈粉。 點擊傳送門即可擁有，下載期限至2022/1/20。