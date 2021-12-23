屏東購好禮抽出百萬休旅車　多項大獎等你來拿

屏東縣政府搭配行政院五倍券推出『屏東購好禮』活動，縣長潘孟安於 11 月 5 日 ，在律師及眾人共同見證下，抽出序號「 100347233 」幸運兒，獲得一台百萬休旅車 HONDA CRV ，這名休旅車得主今 (23) 日在 HONDA 屏東展示中心領獎，副縣長吳麗雪親自變裝成汽車技師，為這位幸運得主辦理交車服務，潘孟安也到場恭賀，讓得獎者一家人又驚又喜。

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▲屏東購好禮活動推出，僅11周時間，發票登錄達58萬筆，消費總額已突破10億元，呼籲市民朋友，手上還有未花完的五倍券，要把握時間盡快使用登錄屏東購好禮，等你來把大獎帶回家。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.23）

潘孟安表示，持續到明年 5 月 5 日 每週都會抽出 1 台 Gogoro 、 5 台 iPhone 13 及屏東飯店和精緻民宿住宿券，特別加碼的獎項還有 6 面 1 兩 黃金、 3 部休旅車、現金獎項及一戶輕豪宅大獎。

民眾只要於屏東縣設立營業登記或稅籍登記、開立發票的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿 200 元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿 500 元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年 4 月 30 日 止，越早登錄越有機會。

這次得獎人呂小姐是在東港的全聯福利中心消費 1,000 元，就成了百萬休旅車幸運得主。呂小姐收到簡訊時一度以為是汽車廣告，後來仔細一看是屏東購中獎簡訊，立即上官網確認中獎序號，全家人驚喜地跳起來。

呂小姐表示，平常自己及家人極少中獎，就連縣府加碼的屏東券，家中 5 人都沒有 1 個人抽中，能抽中屏東購的第一台休旅車大獎，有時還會想是不是在作夢。